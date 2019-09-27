“十一”長假調查：選擇更加多元　旅遊占據首位

中評社北京9月27日電／ 國慶長假臨近，人們的假期計劃也逐漸敲定。《證券日報》記者近日在朋友圈針對“十一”假期安排發起小調查，收到的近20條反饋顯示，大家的計劃雖然各有不同，但“旅遊＋消費”成為“十一”假期的關鍵詞。



具體來看，在《證券日報》記者獲得的反饋中，過半人士選擇了旅遊。



家住天津的劉先生表示，“‘十一’期間計劃帶著家人去上海游玩，迪士尼是第一站，然後再去周邊城市轉一轉”；北京的李女士一家則選擇了到我國台灣旅遊， “一家三口9月28日出發，計劃環島十日游”；重慶的馬小姐計劃了出境游，目的地是新加坡；河北的張先生一家則選擇了自駕游，他表示“女兒不到兩歲，出遠門不太方便，計劃自駕去山東，在海邊玩幾天”。



同程藝龍與同程旅遊近日聯合發布的《2019國慶黃金周居民出行及出游趨勢報告》顯示，今年國慶黃金周的出行及出游在行、住、游三個細分領域消費升級趨勢明顯。飛機、高鐵出行的滲透率穩步提升，星級酒店、個性化非標住宿需求占比提升。



9月23日，美團發布的《2019國慶旅遊消費趨勢報告》顯示，旅遊消費持續旺盛，並呈現“吃住行玩”多元化升級態勢。更多年輕人出游青睞高品質、有特色的體驗，文化旅遊、夜間旅遊等熱度持續高漲。



除旅遊外，各類消費需求也在“十一”期間集中釋放。



家住成都的王先生告訴《證券日報》記者，“今年‘十一’的主要計劃是買車。”



北京某汽車品牌4S店工作人員對《證券日報》記者表示，一般來講，每年的9月份、10月份被稱為汽車銷售的黃金期。“十一”期間門店將推出不少活動，例如抽獎、到店立減等。另外近期不少品牌推出了新車型，預計新品對銷量的提振效果會比較明顯。



消費升級趨勢下，人們更重視精神層面的需求滿足，文化、教育等服務消費占比不斷提升。



家住北京的杜女士表示，“自從孩子出生，文化、教育消費成為家庭消費支出的大頭。今年‘十一’排得滿滿當當，要去‘打卡’天文館、兒童劇院，約了幾個家庭周末去麋鹿博物館搭帳篷露營，還安排了一些試聽體驗課。”



有業內人士表示，理論上講，居民的消費升級演變路徑是由生存型消費向發展型消費和享受型消費演進，其中享受型消費中的相當一部分內容為服務類消費的範疇。隨著我國經濟社會的不斷發展與居民收入水平的日益攀升，人們越來越注重精神層面的消費需求，旅遊、出行便是一種很好的方式。尤其是趕上“十一”國慶長假，時間較為充裕，人們更樂意旅行和消費，這既能滿足精神層面的消費需求，又是居民消費升級的體現。



（來源：新華網）