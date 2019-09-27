中央就烈士紀念設施規劃印發方案

中評社北京9月27日電／習近平總書記近日對烈士紀念設施保護工作作出重要指示強調，要加強對烈士陵園的規劃、建設、修繕、管理維護。為深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，著力推進烈士紀念設施保護管理工作，中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳日前印發《烈士紀念設施規劃建設修繕管理維護總體工作方案》。



《工作方案》是烈士紀念設施保護管理工作的綱領性文件，明確了烈士紀念設施保護管理工作目標任務，提出要規劃建設好烈士紀念設施，完善弘揚英烈精神紅色教育基地體系；修繕保護好烈士紀念設施，營造尊崇英烈銘記功勛的濃厚社會氛圍；管理維護好烈士紀念設施，形成規範完備的組織保障管理體制。



《工作方案》明確，要加強烈士紀念設施修繕保護，按照統籌安排、著眼長遠的原則，切實加強烈士紀念設施修繕保護，著力健全領導體制機制，完善政策法規制度；組織實施提質改造工程，完善設施設備，加強服務能力；優化展陳內容，創新展陳方式，提升整體效能。



《工作方案》強調，要健全制度體系和組織保障，加強組織領導，建立退役軍人事務部牽頭、相關單位主動配合、社會廣泛參與的工作機制；圍繞貫徹落實英雄烈士保護法，完善法規制度體系，持續推進烈士紀念設施規劃建設管理維護制度化、規範化、專業化；加強隊伍建設，引入志願者服務，鼓勵退役軍人、烈士家屬、專家學者和青年學生積極參與烈士紀念設施講解和秩序維護等工作；健全社會參與機制，堅持政府主導、多元投入，積極倡導鼓勵企業、社會組織和個人為烈士紀念設施修繕保護提供捐助和支持。



（原標題：中共中央辦公廳國務院辦公廳中央軍委辦公廳印發《烈士紀念設施規劃建設修繕管理維護總體工作方案》）



（來源：央視網）

