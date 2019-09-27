風口轉向　豬肉概念股大面積跌停　

中評社北京9月27日電／因為今年以來豬肉價格的持續上漲，屢創歷史新高，“實現豬肉自由”成為了網絡最新的炫富方法。“吃不起豬肉，只能吃海鮮”，也成了廣州人的日常調侃。近日“中央儲備凍豬肉擬投放1萬噸”成為熱搜頭條，不到一天閱讀量就超過2億。



站在風口上的豬，最近似乎有點飛不動了。昨日，A股豬肉概念大幅下跌，概念指數全日單邊下跌6.73%，創3月以來最低收盤點位，有跌破半年多來形成的箱體破位下行的趨勢，成交量比前一交易日57.2億元放大1倍多至118.2億元。唐人神、正邦科技、牧原股份、傲農生物等8只豬肉概念股跌停，大北農、益生股份、溫氏股份等跌幅居前。



多舉措穩定豬肉價格



針對豬肉價格的高企及保障國慶節日常供應，昨日商務部新聞發言人高峰表示，商務部會同多部委將在國慶前組織有關企業，向市場投放中央儲備豬肉1萬噸。9月初至今，共向市場投放中央儲備肉三個批次，總計投入豬肉2萬噸、牛肉2400噸、羊肉1900噸，目前部分地區也陸續開展了地方儲備肉的投放工作，市場供應總體是有保障的。下一步商務部將密切關注豬肉市場的供求和價格變化，會同有關部門繼續做好中央、地方儲備豬肉的投放工作。



除了國儲肉的大量上市，9月以來，浙江、濟南、西安、大連等地方政府也相繼宣布向消費市場投放儲備肉。此外，為彌補國內豬肉缺口，商務部還多次表示要鼓勵擴大豬肉進口。高峰表示，近期中企正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉。海關總署發布數據顯示，中國8月豬肉進口量為16.29萬噸，同比增長76%。今年5月以來，豬肉進口量持續保持在60%以上的增速，1月至8月進口量已達到116.4萬噸，逼近去年全年119.3萬噸的總額。



多項舉措共同作用下，國慶前豬肉價格小幅下跌，商務部網站公布的最新監測數據顯示，上周（9月16日至22日），豬肉價格為每公斤36.39元，比前一周下降0.4%。農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海認為，9月份後，隨著非洲豬瘟疫情進入相對平穩期，各項政策落地生效，為生豬產能恢復創造了更加有利的外部條件，預計生產積極性將進一步提升，今年年底前生豬產能將探底趨穩，豬肉市場供應有望逐步穩定和恢復，價格會逐步回落到合理水平。

