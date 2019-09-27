國慶假期繼續免收7座及以下小型客車通行費

（圖片來源：新華網） 中評社北京9月27日電／今年國慶假期，將繼續免收7座及以下小型客車通行費，免費通行時間為10月1日0時至10月7日24時，在此期間，普通公路以車輛通過收費站的時間為准，高速公路以車輛駛離出口收費站的時間為准。9座小型客車暫不免車輛通行費。

