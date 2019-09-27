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國慶假期繼續免收7座及以下小型客車通行費
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2019-09-27 10:59:54
（圖片來源：新華網）
中評社北京9月27日電／今年國慶假期，將繼續免收7座及以下小型客車通行費，免費通行時間為10月1日0時至10月7日24時，在此期間，普通公路以車輛通過收費站的時間為准，高速公路以車輛駛離出口收費站的時間為准。9座小型客車暫不免車輛通行費。
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