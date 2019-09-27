理財收益“掉”　黃金價格“翹”　

圖源網絡 中評社北京9月27日電／2019年以來，銀行理財產品的收益率一直呈下降趨勢，且目前尚未看到調整的跡象。而與此相對應的是，今年5月下旬以來，國際金價一路上漲。



而在金價上漲理財普跌之時，商業銀行黃金類產品呈現怎樣的發展跡象？《證券日報》記者近日走訪北京地區多家銀行網點，多位銀行理財經理告知記者：“隨著金價的走高，不少投資者將目光投向了黃金，近期購買黃金的投資者明顯增多。”



蘇寧金融研究院研究員陸勝斌在接受《證券日報》記者採訪時表示，近期，黃金現貨價格頻頻上漲，投資者熱情不減，主要是因為國際金價大幅上漲，且有長期上漲的預期。從中長期來看，黃金當前仍然具有配置價值。



購買黃金的客戶明顯增多



近日，《證券日報》記者走訪了北京地區多家銀行發現，受國際金價大漲和短期因素的雙重刺激，我國黃金製品供銷兩旺。



在一家國有大行網點，當記者表示咨詢黃金業務時，該行的理財經理對記者表示，“近期，黃金價格上漲明顯，無論是小額客戶還是大額客戶咨詢購買黃金的比較多，成交量比較高。”



在一家國有大行支行網點，據該行的客戶經理介紹，近期的金價比上個月每克上漲了10元到20元不等，另外受供求關係以及短期因素影響，估計過幾天金價還要繼續上漲。這位客戶經理還不忘對記者推銷：“理財收益率低迷，避險保值的黃金是不錯的選擇，目前正是入手的好時機，早買早省錢。”



在某股份制銀行網點，一位年歲較高的女士正在向銀行的工作人員咨詢黃金。她對記者表示：“今天實物黃金的買入價是364.1元／克，我上個月來看才340元／克，今天買又要多付1000多元。”

