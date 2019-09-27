英國百年旅行服務商緣何破產

中評社北京9月27日電／英國知名旅行服務商托馬斯·庫克集團日前宣布，已向英國高等法院遞交“強制清算”申請。這意味著這家擁有178年歷史的老牌旅行服務商宣布破產。



作為一家在英國乃至歐洲知名的百年品牌，托馬斯·庫克在全球16個國家和地區運營，擁有2.1萬名員工，擁有酒店和度假村約200家。然而，如此一家涵蓋航空、酒店及旅遊服務等眾多業務、體量龐大、名氣響亮的老牌企業，為何在一夜之間宣告倒閉呢？



首先，日益深陷債務問題是公司面臨的一大難題。公司目前的債務達17億英鎊。事實上，債務問題不是托馬斯·庫克的新問題。早在2007年，該公司與英國旅遊度假公司MyTravel合併重組，此舉為托馬斯·庫克帶來了巨額債務。此後，債務問題始終未得到有效解決。



受業績不斷下滑影響，托馬斯·庫克作為上市公司，投資者信心也受到影響，股票價格持續下跌。



其次，未能快速適應互聯網時代的客戶需求是公司倒閉的另一重要原因。據英國廣播公司報道，網上預訂和廉價航空公司的興起，使大眾對價格更加敏感。托馬斯·庫克的不少業務被新興網上旅行社、廉價航空瓜分，使之利潤空間大幅縮窄。



英國《每日電訊報》的調查顯示，2018年，英國人通過網上預訂旅遊服務的比例占81%，而進店預訂只占15%。托馬斯·庫克在英國高街擁有相當數量的門店，高昂的店面租金及過剩的工作人員，這些也大大提升了公司的運營成本。數據顯示，2018財年，公司僅人力成本開銷就達1.015億英鎊。



再次，公司管理不當也是其倒閉不可回避的原因之一。就在公司宣布倒閉的第二天，英國商務大臣安德烈婭·利德索姆要求英國破產服務局調查該公司董事會的責任。



據《金融時報》報道，破產服務局將對公司管理層進行調查。其中重要一點就是，雖然公司債務纏身、業績不佳，但其管理層卻仍在領取巨額報酬。



英國《每日電訊報》稱，過去5年，公司管理層的獎金超過2000萬英鎊。公司首席執行官彼得·範克豪澤自2014年上任以來，總收入超過830萬英鎊。



（來源：新華網）