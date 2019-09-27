王舜民：鋼鐵韓粉排他性強　韓注定獨行俠

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北9月27日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜自參選高雄市長以來始終有一群死忠韓粉支持，學者王舜民在台媒投書表示，韓粉有著強烈的攻擊性和排他性，不知道什麼是妥協，不能接受任何立場些微的不同，甚至只要沒有積極表示支持，在韓粉眼中也是不忠誠的代表，也會被他們攻擊、排斥。所以讓韓國瑜注定只能是“獨行俠”。



王舜民在網路媒體《關鍵評論》投書說，馬英九會被攻擊，因為他沒有百分之百的支持韓國瑜，他的發言被打斷在韓粉眼中是理所當然，庶民的代言人韓國瑜要上台代表人民發言了，馬英九這個透過腐敗制度當選的權貴“總統”還不趕緊讓出位子。



王舜民指出，韓國瑜跟國民黨的尷尬窘境就是源自於此，庶民們，或者說韓粉們，他們不會認為自己會犯錯，也不能接受任何反對他們群體的聲音，甚至只要不積極支持，就會被他們打成敵人，韓粉的排他性與攻擊性，甚至連韓國瑜都沒辦法解決，因為這種態度，是深植在民粹主義心中的本質。



王舜民表示，韓國瑜可能也不想解決韓粉的這種特性，因為就算他沒有選上2020，只要倚靠著百萬韓粉，之後在台灣的政壇也是呼風喚雨的人物，但是，如果韓國瑜真的想要選上2020，國民黨的資源和對泛藍選民的號召力，是韓國瑜勝選不可或缺的關鍵因素。而國民黨也沒有辦法拒絕韓粉的吸引力，這股勢力運用得當，對於未來國民黨的選舉也是一股強大的力量。



王舜民說，因此，儘管韓國瑜與國民黨是彼此吸引，而且希望借助彼此的力量來獲得2020大選的勝利，但是，民粹主義的本質是一種威權，本質決定了韓粉是如此的具有攻擊性、排他性，甚至帶有對韓國瑜的個人崇拜，導致了這些日子以來，韓粉跟國民黨的摩擦，也導致兩者的整合嘗試都以失敗告終，並且不可能有成功的一天。