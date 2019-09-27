高雄議會旁聽席擠滿韓粉不離不棄　議長大讚　　

加油標語越貼越多。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月27日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜27日赴議會接受備詢，相較昨日議場藍綠劍拔弩張氛圍，今日氣氛似乎和緩許多。昨日在場外捍衛的韓粉不離不棄，今日繼續守在議事廳3樓旁聽席觀看議事運作，連大病初癒主持議事的議長許崑源也大讚這群“好朋友”，現場送上鼓掌歡迎。



中評社記者進入3樓旁聽席見到現場都是韓國瑜的支持者，他們有默契的未穿著“國旗裝”，還是改穿一般服飾。一名韓粉“麥克”身上雖別著旁聽證，但還是把“青天白日滿地紅”的小旗幟別在身上，完全隱藏不了。這名韓粉向中評社表示，自己昨天沒來，但看了新聞見綠營以羞辱式的質詢方式對韓太過分，因此今日特來關心。



韓粉現場也帶著網路直播的手機轉播，現場還有3千多人在線關注，韓粉有自己的網絡傳遞訊息，證明韓粉的凝聚力確實非常強大。



韓國瑜上午進行備詢，副市長李四川則因病休養缺席。至於大病初癒的議長許崑源則拿掉眼罩坐在議長席上主持會議。今日議會駐警維安數也比昨日更多，藍綠黨團外都有員警站崗，且警衛身上皆配戴小型錄影器。



上午議員抽籤質詢藍營議員佔多數，綠營議員手氣似乎不佳，因此缺乏質詢舞台也少了針鋒相對的火藥味。