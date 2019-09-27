謹守分際　媒體聯訪韓國瑜談市政全力白韓

韓國瑜27日在議會將進行一整天的市政備詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月27日電（記者 蔣繼平）高雄市議會第三屆第二次定期大會開議，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜出席接受備詢，除了議場上的交鋒，就連媒體聯訪時間也變成一場“市政宣導”，引起討論。觀察近期韓國瑜、韓團隊、國民黨團表現，正在全力進行市政澄清，避免任何抹黑及失言被轉移焦點，全力進行“白韓”及“回歸市政”。



韓國瑜今天上午到高雄市議會備詢，上午休息時間聯訪時，韓沒有等媒體詢問問題，就直接請運動發展局長程紹同出來進行解釋備質詢的電競發展及比賽規劃，韓嚴肅的在一旁聆聽，等程回答完之後，韓就直接“那就這樣子了，好不好”並離開受訪點直接走進議場，該舉動也讓媒體十分錯愕。



韓國瑜27日在議會將進行一整天的市政質詢，面對外界所關心的國政及選舉話題，韓一概沒有選擇回答。不過接連兩周，韓競辦發言人何庭歡則是上午收集題目並在台北受訪，一南一北的做出區隔，讓焦點放在韓在高雄展現全力拚市政。



韓國瑜這議場針對民進黨團及民進黨議員質詢時，若談及選舉議題則不予回應，回答時則針對市政議題做回應，若沒有完整回答，國民黨議員質詢時也會利用時間“做球”，讓韓可以解釋清楚，暢所欲言。



韓國瑜除了聯訪沒有鬆口回應時事話題，甚至也拿來做市政宣導，表達出韓本人、韓團隊、高雄市議會國民黨團，正在全力進行所謂的“白韓產業鏈”，至於效應如何、及媒體還有民眾反應，仍要觀察。