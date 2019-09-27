大公報：港金融中心面臨新挑戰

暴力衝擊對香港國際金融中心地位有深遠影響，止暴制亂實在刻不容緩 持續三個多月社會紛亂對金融機構擴張以至上市集資活動造成的影響不容低估，企業放慢擴張步伐，打擊寫字樓租務市場，令空置率創五年新高，而今年來新公司上市活動萎縮，集資金額急降四成。目前必須迅速止暴制亂，否則香港國際金融中心地位將面臨更大挑戰。



持續不休的暴力衝擊事件對香港經濟影響正在逐步深化，甚至造成結構性傷害。事實上，已有海外與本地金融機構暫時擱置擴張計劃。如果社會紛亂繼續下去，不排除外資金融機構在香港的地區總部遷到其他市場，包括深圳、上海或新加坡，勢將動搖香港國際金融中心地位。



擴張放慢 商廈空置五年高



環球經濟不景氣，加上本港暴力衝擊事件，企業營商環境轉壞，紛紛減慢擴張步伐，這從仲量聯行公布八月核心寫字樓空置率創出五年新高可以反映出來，中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀等寫字樓整體空置率升破百分之三，預期空置率還會進一步上升，未來租金下行壓力更大。



另外，全球股市高位徘徊，內地、美國、英國上市集資都有不同程度的增長，惟香港新公司上市集資金額逆市下跌，同比大減四成至一百六十億美元，今年新公司上市集資一哥地位難保了。



IPO減四成 一哥地位難保



事實上，受累香港經濟與社會不穩，市場氣氛不佳，百威亞太被迫延後至本月底才上市。同時，港交所以新股加現金方式併購倫敦交易所計劃也遇到很大阻力，原因社會紛亂令港交所股票存在不確定，倫交所表明憂慮港交所長期戰略地位，直言更重視與上海交易所合作。上述例子可知道暴力衝擊對香港國際金融中心地位有深遠影響，止暴制亂實在刻不容緩。



近月先後發表的全球金融中心指數與經濟競爭力排名報告，顯示上海、深圳金融實力與競爭力大躍進，而香港卻停滯不前，原地踏步。



一是由英國智庫Z／Yen與中國（深圳）綜合開發研究編制的全球金融中心指數，顯示紐約、倫敦、香港、新加坡與上海位列前五位。



滬深金融實力競爭力躍進



值得留意的是，上海與前四位的評分差距收縮，其中較新加坡與香港評分僅低一分與十分而已，上海有力打入三甲位置。同時，北京與深圳的金融中心指數排名分別為第七和第九位。換言之，中國共有四個城市，包括香港、上海、北京、深圳進入全球金融中心排行榜前十位置。



二是中國社會科學院和聯合國人居署共同完成的全球城市競爭力報告，在全球城市經濟競爭力指數排行榜中，深圳、香港、上海、廣州等中國城市位列前二十位，其中深圳位列第四位，僅次於紐約、新加坡與倫敦，而香港、上海與廣州則居於第十一、十三與十四位。



因此，香港國際金融中心正面對不同新挑戰，須要加把勁。例如港交所透過海外併購、鞏固連接全球的優勢之餘，更要強化與滬深交易所合作，達致優勢互補，突顯香港作為面向全球的國際金融中心地位，預期可以發揮更大的功能與角色，助力國家資本市場與國際接軌。



來源：大公報