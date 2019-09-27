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廣府龍舟文化交流季啟動
http://www.CRNTT.com   2019-09-27 12:12:20


（圖片來源：廣州大劇院）
　　中評社北京9月27日電／近日，廣州大劇院發布“廣府龍舟文化交流季”活動，同時舉行《車陂龍舟最有戲》專題攝影展。
 


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