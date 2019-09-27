美媒：美股“恐怖殺機”漸行漸近

資料圖片。新華社／法新 中評社香港9月27日電／參考消息報道，美媒稱，美股走出8月震蕩陰霾，投資人在9月稍微喘口氣，9月中旬指數一度衝上27272點，距離歷史高點只差一步之遙。不過，9月24日卻傳出美國總統特朗普遭彈劾調查，拖累美股下跌。高盛也警告，10月美股恐再度陷入瘋狂，投資人得系好“安全帶”。



據美國消費者新聞與商業頻道近日報道，高盛警告稱，對於那些從8月份的混亂中稍稍休息的投資者來說，當市場即將再次瘋狂時，他們應該振作起來。



報道稱，高盛的數據顯示，華爾街目前距離收複創紀錄高點僅有一步之遙，但自1928年以來，股市平均波動幅度一直高達25%，股市可能即將出現大幅震蕩。



高盛公司說，過去30年中，每支主要股票基準價格和行業價格都出現了大幅波動，其中科技和醫療是波動最大的群體。



報道介紹，高盛股票衍生品策略師約翰·馬歇爾近日在一份報告中表示：“我們認為，10月份的高波動性不僅僅是巧合。”“我們認為，對於許多管理年終業績的投資者和公司來說，這是一個關鍵時期。”



當前，美國國債收益率從歷史低點反彈，衡量美國股市30天隱含波動性的芝加哥 期權交易所波動率指數本月已有所緩和。但隨著財報季的開始，情況可能會再次變得混亂，這會加劇投資者情緒的轉變。



報道援引馬歇爾的話說：“隨著投資者觀察收益報告、分析和管理層對下一年的指導，這種壓力會增加交易量和波動性。”



這位策略師指出，單一股票波動的季節性也很強，因為收益和其他事件往往導致更大的波動。



馬歇爾表示：“不僅是收益日的變動相對於日均的變動有所增加，而且10月份往往是美股絕對收益日變動最大的季度。”



報道稱，最近一段時間，一些情況正引發人們對經濟衰退的擔憂。道瓊斯工業平均指數在8月14日遭遇了今年最糟糕的一天，當時債券市場發出了他們最大的衰退信號。