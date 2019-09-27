英國最貴的20條街道　房價都跌了

來源：財經雜誌 中評社香港9月27日電／英國脫歐的不確定性，再加上高檔住宅稅率的上漲，共同導致倫敦的房地產市場陷入困境。儘管如此， Zoopla在9月23日發布的一份報告中表示，倫敦仍然是財富的堡壘，擁有英國最富裕的20條街道。



肯辛頓宮花園，連續11年被評為英國最昂貴的街道，距離倫敦著名的海德公園僅幾步之遙。



報告稱，這條著名街道的平均房價為3290萬英鎊（合約4080萬美元），但在過去12個月中，房價已經下降了7.24%，相當於減少了280萬英鎊。



考特尼大街，是倫敦北部的一條街道，坐落在奢華的住宅區漢普斯特德希思和海格特高爾夫俱樂部之間，以1950萬英鎊的平均房價排名第二。



第三個是格羅夫納新月街，位於倫敦貝爾格萊維亞區附近，靠近白金漢宮。報告稱，在街上買一套房子的平均成本是1906萬英鎊。



伊爾切斯特廣場和博爾頓，都位於肯辛頓，分別以平均房價1510萬英鎊和1430萬英鎊躋身前五名。



自去年以來，排名前20位的街道的房價都在下降。



Zoopla的消費者專家勞拉•霍華德在報告中表示：“倫敦是英國最昂貴街道的所在地，這並不令人意外，但即便對於超級富豪來說，能夠在這些街道中（因為房價下跌）而發現這麼多財富也令人興奮。在倫敦以外，只有肯特郡、薩裡郡和赫特福德郡等富裕的倫敦本土郡的高檔住宅區，才擁有最昂貴的街道。”



城外最昂貴的街道是薩裡郡萊瑟海德鎮的蒙特羅斯花園，那裡的平均房價為650萬英鎊。



2019年英國最昂貴街道Top5



1、肯辛頓宮花園（Kensington Palace Gardens）



2、考特尼大街（Courtenay Avenue）



3、格羅夫納新月街（Grosvenor Crescent）



4、伊爾切斯特廣場（Ilchester Place）



5、博爾頓（The Boltons）



其他：倫敦以外最昂貴的街道——蒙特羅斯花園（Montrose Gardens）位於薩裡郡萊瑟海德鎮（Leatherhead）



來源：財經雜誌