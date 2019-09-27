慰留郭台銘？朱立倫贊同：政黨要擴大支持度

朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月27日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨慰留宣布退黨的鴻海創辦人郭台銘，但郭辦頻頻撂重話回絕，前主席朱立倫今天對此表示，對任何政黨來講要擴大支持度，爭取最多支持、最多朋友，郭是國民黨很大的助力，也是朋友，過去這段時間有些朋友講話不是很恰當或對郭有不敬的地方，當然需要一些時間來化解，甚至連之前開除黨籍的前高雄縣長楊秋興、和前中評委陳宏昌等，其實都應找回來。



朱立倫近來展開各地輔選行程，今天到新北樹林和三位黨籍“立委”參選人黃志雄、林國春和陳明義一起拍網路節目，眾人到釣蝦場比賽，體驗釣蝦樂趣。



朱立倫接受媒體聯訪時，對於國民黨有意慰留郭台銘一事表示，對任何政黨來講，要擴大支持度，爭取最多支持、最多朋友，郭是國民黨很大的助力，也是朋友，過去這段時間有些朋友講話不是很恰當，或對郭有不敬的地方，當然需要一些時間來化解。



朱立倫說，希望不管未來怎麼樣發展，對曾經幫國民黨的朋友，我們都要心存感恩之心，不要口出惡言，包括前一段時間的前高雄縣長楊秋興、中評委陳宏昌，這些曾經是國民黨資深同志，其實應該都找回來，只有擴大我們的支持，而不是造成更多對立才能讓國民黨勝選。



至於郭台銘擬推郭家軍參選“立委”？



朱立倫說，在“立委”選舉上我們要擴大支持，不是只爭取國民黨支持者，舉新北為例，三重就要全力支持無黨的李翁月娥，李翁月娥不是國民黨，所以我們在各地有各地的考量。至於郭台銘有他的朋友，只要用這樣的心情去考量，最後就能大家團結在一起。