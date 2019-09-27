郭柯幕僚同台開記者會　蔡壁如為失言道歉　

蔡壁如（左）與蔡沁瑜同台開記者會，說明郭台銘退選事件始末。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月27日電（記者 洪德諭）在郭柯結盟參與2020連署參選破局後，台北市府顧問蔡壁如27日上午與郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜同台開記者會，說明郭台銘退選事件始末。針對蔡沁瑜還原郭台銘退選關鍵8日，否認郭早在9月9日就決定不選，蔡壁如則為日前受訪說太多感到抱歉。



鴻海創辦人郭台銘出乎意料在9月16日深夜11點、連署參選截止日前夕宣布不參與連署2020大選，外界高度關注郭不選的原因以及何時決定，蔡壁如日前接受訪問時透露郭在9月9日已決定不選，引發郭陣營不滿。蔡壁如與蔡沁瑜27日攜手召開記者會說明始末，還秀出時間圖表，這也是郭、柯陣營在郭棄選後，雙方陣營再度有同台機會。



還原受訪過程，蔡壁如表示，當時記者是問郭9月16日通知柯文哲的感覺？幕僚會做情勢判斷，她以幕僚感覺回答記者，大概一個禮拜就感覺郭不選了，後來記者問是哪一天，她就講了一個日期，接著媒體下標為政治大戲。



蔡壁如強調，幕僚會有一些幕僚感覺，但她跟柯文哲的內心都是希望郭台銘出來，讓台灣有第三條路做選擇。對於造成郭台銘的困擾感到抱歉，純粹是幕僚感受。



蔡沁瑜也說，郭台銘本身是政治素人，若能設計這場大戲，或許最後還是會覺得要參選的。