韓國瑜成長眷村組打氣團　赴高雄議會相挺

韓國瑜成長的台北中和壽德新村街坊鄰居組團，到高雄市議會旁聽，為韓加油打氣。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄9月27日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜27日赴議會備詢。議事廳旁聽席不僅有韓粉自發性盯場加油外，連遠在台北中和，韓國瑜成長的壽德新村街坊鄰居也不捨韓被綠營“大黑特黑”，組42人團來高雄幫韓打氣。



壽德新村打氣團由里長張宗正帶隊，一團42人昨日從台北出發，走走停停傍晚抵達高雄，住宿一夜後今早先去駁二特區再繞過來市議會旁聽席幫韓打氣加油。



團長張宗正表示，這些街訪鄰居都是看著韓國瑜長大的，這一位侯媽媽更是看著韓國瑜大女兒韓冰出生。



媒體詢問侯媽媽怎看韓國瑜上任後的表現？



侯媽媽說，韓國瑜已經不是當年那個小夥子，現在非常沈穩穩重，但韓的個性還是沒變，依舊是努力付出不為自己。我們喜歡他也支持韓當選2020。壽德新村一行人越說越激動，現場也高喊“韓國瑜加油、韓國瑜凍蒜”等口號。



媒體問韓是否知道壽德新村的街坊老友要來看他？



里長張宗正說，韓國瑜知道，但他太忙，我們也不打擾他。韓國瑜兢兢業業是個好市長，他也誠心再次向全台灣及高雄市民表示，希望大家能夠支持韓國瑜，讓韓改變台灣。



壽德新村加油團也自製紅布條掛在旁聽席的透明玻璃上，讓韓在一樓備詢時，也能看到這股溫暖。