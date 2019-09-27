國家重點文保單位天津天後宮大型壁畫修復完畢　

（來源：華夏經緯網） 中評社北京9月27日電／用時近兩個月，國家重點文保單位天津天後宮大型壁畫《天後聖跡圖》修復工作26日宣告結束，將於今年國慶期間重新對外開放。



《天後聖跡圖》是一幅全面反映媽祖生平的大型傳統壁畫。經國家有關部門批准，由原天津市民俗博物館（天後宮）館長蔡長奎從1991年至1994年繪制而成。



據了解，這幅壁畫繪制於天後宮正殿南、北宮墻上，全長32米，高2.6米，分上下兩部分，用天後誕降、乘席渡海、羽化升天等30餘個故事，358個人物再現了媽祖的生平事跡。



蔡長奎介紹說，近年來，天津夏季多雨，冬季乾燥，這“一濕一幹”導致壁畫出現了破裂，破裂部分占整個壁畫面積的60%。



為了保護、搶救媽祖事跡壁畫，天津市南開區古文化街管委會和天後宮啟動了對天後宮大殿及殿內壁畫修復工程。修復工程由蔡長奎領銜，邀請四位著名國畫家一同參與。



“修復工作本著‘修舊如舊’的原則，同時也將原有壁畫做了局部內容的調整，對壁畫原來不太完美的地方進行了補充修復。修復中，我們也在顔色、材料、筆墨等方面做了創新和嘗試。修復後，保持了原有壁畫的風貌、靈性、精神和藝術風格。”蔡長奎說。



天後宮建於1326年，原名天妃宮，俗稱娘娘宮，歷經多次重修，是天津市區最古老的建築群，也是中國現存年代最早的媽祖廟之一。



（來源：新華網）