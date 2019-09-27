郭辦爆料：柯媽當郭柯面擲茭問神明獲四聖杯

蔡壁如和蔡沁瑜上午一起開記者會，還原郭台銘退選關鍵8日。（中評社 洪德瑜攝） 中評社台北9月27日電（記者 洪德諭）在郭柯結盟連署參選2020破局後，台北市府顧問蔡壁如27日上午與郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜同台開記者會，說明郭台銘退選事件始末。蔡沁瑜爆料，郭11日與柯文哲、柯媽媽何瑞英一起前往新竹城隍廟拜拜，拜完到柯家，柯媽還擲茭，並向郭台銘說，他跟神明擲4茭，前3茭問神明郭台銘做“總統”好嗎？連續三個“聖杯”，第四個是柯文哲幫忙郭台銘好不好？也是“聖杯”。



鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲結盟2020連署參選破局後，兩方幕僚上午同台開記者會受到矚目。由於蔡壁如日前受訪提到9月9日就感覺郭不選了，而郭是在9月16日深夜11點才對外宣布。郭辦十分在意，提出澄清，蔡壁如上午也公開在記者會上表達歉意。



上午的記者會，蔡壁如和蔡沁瑜雙方還拿出圖表，列出9月10日到17日大事記。蔡沁瑜表示，郭沒有在9月9日決定不選，若決定不選她9月10日就不會與蔡壁如一起到“中選會”，9月11日與柯媽媽何瑞英見面（新竹拜城隍廟），若不選就會當面告知，9月12日退出國民黨也強調與選不選無關。



蔡沁瑜一一解釋郭台銘決定是否參選的關鍵8日，蔡說，9月10日她與蔡壁如一同前往“中選會”，了解中秋假期是否運作、領表作業為何等等，“如果當時郭有不參選的念頭，其實不需要做這些工作”。9月10日晚上郭台銘、柯文哲與蔡壁如有會面，那天晚上談的就是選戰要如何分工，包含連署點、“立委”布局等等。



蔡沁瑜也提到，9月11日郭台銘前往城隍廟與柯媽媽何瑞英、柯文哲一同拜拜，參拜完就到柯媽家，透露在何瑞英家中，何瑞英有擲茭，並向郭台銘說，我跟神明擲4茭，前3茭問神明郭台銘做“總統”好嗎？連續三個“聖杯”，第四個是柯文哲幫忙郭台銘好不好？也是“聖杯”。“如果當時也不參選的念頭，當時就會告訴柯媽媽”。



蔡沁瑜說，9月12日郭辦則發出退出國民黨聲明，下午送還黨證正式退黨，郭有特別強調，退黨也跟要不要選無關。



到底郭何時決定退選？蔡沁瑜表示，一直到15日的深夜，郭台銘才決定要退選，16日中午則是會面柯文哲與蔡壁如當面告知不參選，蔡壁如接著說，16日她照例到郭辦開晨會，開完會後郭告訴她，經過幾天中秋假期考慮決定不參選，但希望第一時間當面跟柯文哲講，這部分對柯感到抱歉，後來柯有在行程中間空檔與郭見面，對於郭不選柯則回答沒有關係都可以理解。