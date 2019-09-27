《老友記》為什麼25年後依然溫暖人心　

中評社北京9月27日電／ 今年是《老友記》開播25周年。在美國，從電影院線到各大商家，都推出了一系列的活動來紀念這部在人們心中永遠無法替代的經典。這部情景喜劇伴隨了一代人的成長，在全球各個年齡段都擁有眾多骨灰級粉絲。耐人尋味的是，時至今日，它依然因為其超凡的魅力不斷吸引著年輕人。TV TIME APP的一項調查結果顯示，《老友記》是過去一年播放量占比最高的電視劇，也是當下全球最昂貴的影視IP之一。Netflix作為新的媒體平台，此前花了1億美元向華納影業購買《老友記》的平台播出權——這還只是播到2019年末的費用，這些真金白銀並非憑空花費，也是基於其用戶巨大的需求。



為什麼《老友記》在時隔25年後，依然如此受人追捧？在跨越種族、年齡、國籍的背後，是什麼將數以萬計的觀眾聯繫在了一起？



不完美的人物和完美的人物關係



《老友記》描繪的背景是90年代的曼哈頓，幾乎所有故事都發生在一個咖啡館和西村一個破舊的公寓裡。而故事的基調是由莫妮卡抱著從婚禮中落荒而逃的瑞秋的對白奠定的——“歡迎來到現實世界，它糟透了，但是你會喜歡的”。



六個二十多歲、略顯笨拙且涉世未深的年輕人，各有各的弱點和缺陷——自命不凡的羅斯，有點傻白甜的瑞秋，缺乏安全感的錢德勒，控制欲很強的莫妮卡，古怪不合群的菲比，以及呆萌的喬伊。一方面，他們的性格特征是所有笑料的來源；另一方面，所有年輕或者曾經年輕的人，總能在這些平淡無奇的小人物身上，看到自己的影子。畢竟，誰沒有一點自己的小怪癖呢？



20歲出頭的日子，其實是一段青春期的延續，既無法和家人一起居住，又無法組建新的家庭。他們有的從家庭中逃離，有的從婚姻裡逃離，有的從糟糕的人際關係裡逃離。在這段走向真正獨立的旅途中，“朋友”填補和代替了家人，成為所有情感需求的支柱，無論是在虛構的屏幕中，還是現實生活裡，那些在進入大城市打拼的單身青年，唯一可以依靠的無疑只剩朋友。他們時常會在工作、生活和情感關係中迷路，但是無論遇到何種困境，似乎都不用擔心，因為朋友“永遠在那裡”。正如編劇瑪塔·考夫曼所說，“這是一個關於你人生中某個時候你的朋友就是你的家人的劇。”

