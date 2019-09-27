大公網：林鄭勇於對話是好的開始

中評社北京9月27日電／備受關注的特首與市民的“社區對話”昨晚舉行，在長達兩個多小時里，林鄭仔細聆聽了數十名市民的心聲，並一一作了回應。雖然不能期望這種對話可以在短時間里解決當前的問題，但這種勇於對話、真誠對話、沒有立場的對話，對化解矛盾、增進共識，無疑是有重要的推動作用的。社會各界應當以此為開端，放下成見，增進溝通，拿出實際行動來恢復香港的社會秩序。



這場對話之所以備受關注，不僅僅在於這是暴亂持續至今三個多月來的第一場，更在於社會上已經出現了強烈要求化解對立的聲音。因此，當政府發出公告後，短短三天就收到逾兩萬名市民的報名，其踴躍程度可以從側面說明，“社區對話”的舉辦反映了市民心聲。



由於參加的市民是以電腦隨機抽取的方式選中的，因此，與會市民立場的構成比例，不一定說明社會客觀存在的比例。也正為如此，昨日多數發言的市民立場十分明顯，對特區政府的批評也是十分明顯。然而，行政長官林鄭月娥與其他官員並沒有因此而拒絕對話，而是十分認真的聽取意見，即便是一些十分尖銳的批評，也作了十分誠懇的回應。其真誠對話的態度、務實回應的作風，令人印象深刻。



當然，香港當前的問題並非一場對話所能解決的，而持續長達三個多月的暴亂也非“社區對話”就能輕易化解的，香港深層次矛盾更非短時間內可以尋求到解決的共識。事實上，當前香港最迫切要應對的，是止暴制亂，是立即回到法治的軌道，是盡快恢復社會的秩序。絕不可能寄望所有問題都可以通過簡單的立場陳述就可以真正解決。



但是，林鄭早前提出的建立對話平台，希望各方放下極端立場，坦誠地溝通交流，卻是值得高度肯定的。可以試想，如果沒有這次“社區對話”，可能更多人會持續以極端方式進行破壞。而更多由於被暴徒刻意誤導之下的市民，誤解會進一步增多。因此，不論昨天這場對話會不會產生直接的效果，但這種坦誠溝通的誠意與努力，應該予以充分的肯定。



香港已經飽受長達三個多月暴亂的蹂躪，經濟社會發展面臨極其嚴峻的形勢。如果暴亂再持續下去，除了極少數亂港政客外，所有香港人都會是輸家。眼下是一個好的開始，以誠意去化解仇恨，以對話促進理解。香港不能再亂下去了，如果說回歸二十二年來香港可以在求同存異的大原則下克服種種困難，為什麼現在不可以呢？廣大香港市民支持行政長官林鄭月娥這種真誠對話的努力，也希望各方同樣拿出誠意！



（原標題：﻿議議風生／林鄭勇於對話是好的開始／李文俊）



（來源：大公網）