24個劇種將亮相第十六屆中國戲劇節　

中評社北京9月27日電／京劇《游百川》、川劇《江姐》、晉劇《起鳳街》、閩劇《紅裙記》、滑稽戲《陳奐生的吃飯問題》……主題為“追夢新時代 經典共傳承”的第十六屆中國戲劇節將於10月26日至11月12日在福州舉辦。屆時，將有來自全國各地的24個劇種、30台優秀劇目與廣大觀眾見面。



“1993年，第三屆中國戲劇節第一次在福州成功舉辦。時隔26年，中國戲劇節再次走進福州，將帶領福州戲劇走向新的輝煌。”福州市副市長李春介紹，此次在榕展演的30台優秀劇目涵蓋了京劇、昆劇、豫劇、滇劇以及話劇、音樂劇、兒童劇等24個劇種和戲劇表演形式，不僅有大量現代戲，還有新編歷史劇和整理改編的傳統戲，充分體現了我國戲劇劇種的多樣性和豐富性。



中國戲劇家協會分黨組書記、駐會副主席陳彥說，戲劇節期間依舊不設獎項，除劇目研討外，中國劇協還策劃了劇本創作、戲曲音樂創作等兩場致敬新中國成立70周年的戲劇論壇。兩場論壇將圍繞新時代現實題材劇本創作、歷史劇創作、中國戲曲劇種的保護以及傳統經典劇目的整理和戲曲音樂的“泛劇種化”、戲曲音樂發展的民族性和現代性等議題展開研討。



中國戲劇節始創於1988年，每兩年舉辦一次，是戲劇界展示優秀戲劇創作成果的重要平台，具有鮮明的群眾性和民間性，截至2017年已成功舉辦十五屆。



（來源：新華網）