大公網：蔡英文“三怕論”自戳死穴

中評社北京9月27日電／ 台當局領導人蔡英文最近大放厥詞，說“大陸最怕台灣三件事，一是怕台灣人團結，二是怕台灣的民主自由，三是怕台灣強大”。這真是笑話。難道是蔡英文因為自己在五天內丟了兩個“友邦”而變得氣急敗壞、語無倫次？



其實，這所謂“三怕”並不是“大陸最怕”，恰恰相反，是民進黨當局的三個“死穴”。



台灣民眾是否團結，民進黨心中了了。多年來，在島內製造對立、挑起矛盾、撕裂社會的正是民進黨。早年民進黨陳水扁政府利用省籍矛盾大做文章，把“外省人”和“台灣人”完全對立起來，把台灣社會一分為二，從中撈取選票。在台灣，“外省人”是指在1945年以後移居台灣的人及其後代，“本省人”則是指在1945年以前已在台灣居住的人及其後代。而兩者的矛盾源於1945年日本投降後，蔣介石集團對台灣同胞實施獨裁統治，殘酷鎮壓了台灣人民反對政治壓迫和經濟剝削的“二二八起義”，導致不少原本在台灣居住的民眾把對蔣氏的怒氣發洩隨國民黨遷台的“外省人”身上。在相當長一段時期內，本省人與外省人互相敵視，形成“省籍矛盾”、“族群矛盾”。而號稱“本土政黨”的陳水扁政府非但沒有修補族群裂痕，反而每逢選舉就挑起“省籍矛盾”、破壞社會和諧，利用本省閩南人在台灣人口中的結構優勢，以“本省人『愛台』、外省人『賣台』”、“外省人是『中國人』、本省人是『台灣人』”等簡單的省籍標籤煽風點火，用“台灣人選台灣人”的口號撈取選票，煽動民眾“反中仇中”。時至今日，民進黨用的還是挑起對立的老把戲。蔡英文政府雖然不再把“省籍矛盾”掛在嘴邊，但本質上仍是“反中仇中”、製造對立，打壓島內“統派”，以討好“獨派”、鞏固民進黨基本盤。由此可見，破壞台灣團結、撕裂台灣社會的罪魁禍首正是民進黨。



至於蔡英文說“大陸害怕台灣的民主自由”，著實諷刺：在民進黨統治下的台灣還有“民主自由”嗎？如果台灣有“民主”，為何經過公開公正選舉而當選台大校長的管中閔遭台當局刁難一年後才獲准上任？蔡英文在初選中一再拖遲選舉時程、制訂有利自己的規則，她連黨內民主都敢破壞，如何能捍衛台灣民主？如果台灣有“自由”，為何登陸工作的台青頻頻遭台當局威嚇、開罰？如果在台灣有“自由”，為何支持統一的黃智賢的節目被停播？蔡政府為了箝制言論自由，制訂了一系列打擊所謂“假新聞”的法規，屆時只要是不符合當局立場的新聞都可被扣上“假新聞”的帽子。如此“民主”、如此“自由”，“害怕的人”應該是台灣民眾自己吧。



這些年大陸方面積極推動兩岸各領域交流合作，頒布多項惠台措施，目的就是要互惠互利、共創雙贏，大陸又怎會害怕“台灣強大”呢？問題是：在民進黨執政下，台灣能強大起來嗎？在經濟上，台灣民眾薪資還停留在20年前的水平，台灣無法融入區域經濟，整體發展處於亞洲“四小龍”最尾；在兩岸關係上，蔡政府不承認“九二共識”，破壞兩岸關係，大搞“修法台獨”，不斷挑起兩岸敵意，台海局勢動盪不安；在“國際空間”上，台當局三年丟了七個“友邦”、只剩下15個，還被多個國際組織活動拒之門外。民進黨口口聲聲說“愛台灣”，但阻礙台灣強大的正正是民進黨。



（來源：大公報）