蘇貞昌要求降低音量　反被黃國昌嘲諷

黃國昌針對去年台鐵台鐵普悠瑪翻覆事故質詢蘇貞昌（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月27日電（記者 黃筱筠）時代力量“立委”黃國昌今天在“立法院”施政總質詢時，針對將近一年前的台鐵火車普悠馬翻覆事件調查再度提出質疑。而黃國昌一向在“立法院”以聲量大著稱，就算關掉音響設備仍是聲音洪亮，“行政院長”蘇貞昌今天就在回答黃的問題時忍不住說，“立法院”音響設備很好，委員可以降低聲量。黃也說，有時候他聽到別人“硬凹”，他聲量就會不自覺提高。



台鐵普悠瑪翻覆事故釀18死將滿周年，當時駕駛員司機尤振仲日前首度出面提出五大疑點，更質疑“假證據能做出真實報告嗎”，台鐵歷經10小時發布聲明完全未回覆疑點。



黃國昌也在“立法院”質詢時，對“交通部長”林佳龍提出質疑，林說明台鐵檢修過程。但林的回答，黃國昌不滿意並提高聲量質詢，並質疑“交通部”調查態度以及調查全文是不完整，認為台鐵沒有誠實面對，



林佳龍則反駁提及，他上任後就一直在釐清，錄音檔也沒有隱瞞。黃國昌不滿說，那是他要求的，不然你們會公布嗎？兩人一來一回質詢跟答覆，黃國昌問完林佳龍，又對蘇貞昌說，院長對於台鐵徹底調查滿意嗎？



蘇貞昌則是先回說，委員“立法院”這個音響設備很好，可以降低聲量。黃國昌則說，有時候他聽到人家“硬凹”，他聲量會不自覺提高。



蘇貞昌也說，委員這麼認真去發掘資料，是值得肯定，但你說“交通部長”包庇是不對的，林佳龍上任後，很重視這個案子，也去追很多，如果是煞車皮等使用磨損的現象，應該跟這個案，但蘇還沒講完，黃國昌則打斷說，院長你不了解部分，幫你補充，院長要充分論述，也讓你講完，但是問題是你講的沒落實，你是“行政院”大家長，應該告訴大家政府層級報告，你滿不滿意。



蘇貞昌說，煞車皮等相關設備是不是本來就有耗損？他們會追究則責任，也會有外部獨立專家來協助調查。黃不滿意說，你還是沒有回答我問題。蘇則說，“交通部”林部長對這件事情非常重視，委員描述不符合真相。