﻿國防部：閱兵勤儉節約　經費大降

中評社北京9月27日電／國防部新聞局副局長、新聞發言人任國強26日就國慶70周年閱兵經費情況表示，此次閱兵規模比以往更大、人員和裝備更多，但經費和物資投入量卻大幅下降，嚴遵精打細算原則，實現了勤儉閱兵的總要求。此外，任國強還表示，075型兩棲攻擊艦首艦在國慶前夕下水，為新中國成立70周年增添了很多節日的氣氛。對於美國里根號航母近期在南海航行，任國強表示，中國軍隊將會一如既往地堅定地履行自己的使命和任務，堅定維護國家主權和發展利益，堅定維護地區和世界和平與穩定。＼大公報記者 馬靜北京報道



任國強說，此次閱兵嚴格遵循“科學統籌、標準供應、勤儉節約、精打細算”總原則，依讬現有標準、設施、資源，精準高效做好各項保障，確保每一分錢、每一份物資都用在刀刃上，最大限度發揮有限經費的保障效益。“這次閱兵經費和物資投入量都大幅下降，實現了勤儉閱兵的總要求。”



075型兩棲攻擊艦將調試



針對075型兩棲攻擊艦首艦選擇在國慶節前下水，任國強表示，該艦是中國自行研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務的能力。下一步，該艦將按計劃開展設備調試、繫泊航行試驗等工作。“武器裝備的研製、生產和列裝有其自身的規律和周期。這艘艦在國慶前下水，為新中國成立70周年增添了很多節日的氣氛。”



有媒體報道稱，美國里根號航母近期在南海航行。任國強表示，新中國70年的輝煌歷程表明，任何小動作都影響不了中國和中國軍隊的大發展，中國軍隊將會一如既往地堅定地履行自己的使命和任務，堅定維護國家主權和發展利益，堅定維護地區和世界和平與穩定。



駐港部隊將舉行慶祝活動



對於國慶節即將到來，駐港部隊會否舉行慶祝活動，任國強回應，新中國成立70周年是海內外中華兒女共同團聚歡慶的重大節日，全國各地、社會各界都將舉行形式多樣的慶祝活動，歡慶偉大祖國的70華誕。



任國強還提到，由軍委國際軍事合作辦公室主辦的“為了和平，走向世界─慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展”將於9月30日在中國人民革命軍事博物館舉行，這是軍隊系統慶祝新中國成立70周年唯一大型專題展。



任國強表示，展覽分為“序─在戰火中誕生”和“開啟軍隊外事工作新征程”、“奏響軍事外交和平發展主旋律”、“展現新時代國際軍事合作新面貌”三個部分。重點展示十八大以來，國際軍事合作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞黨在新時代的強軍目標，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，服務構建人類命運共同體，為實現中國夢強軍夢作出的歷史性貢獻。



大學生征集比例再創新高



對於今年征兵工作情況，任國強說，與往年相比，今年的征集主體更加側重於大學生，征集比例再創新高，數量質量有新的提升。這其中有兩個原因，一是中國大學生兵源潛力非常豐厚，為征集高素質兵員提供了重要的支撐。二是隨著我軍現代化建設的加速推進，也為高素質兵員提供了展示才華、實現人生價值的廣闊平台。“我們相信，隨著軍人社會地位的不斷提高，征兵政策制度的優化完善，將會吸引更多優秀適齡青年投入火熱的軍營，為實現中國夢、強軍夢貢獻力量。”任國強說。



（來源：大公網）