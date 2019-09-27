大公網：認清美國“香港人權與民主法案”的本質

中評社北京9月27日電／ 9月25日，美國國會參眾兩院外委會審議通過了“香港人權與民主法案”。雖然該法案還需要美國國會參眾兩院的通過並經總統簽署才具有實質意義，但從美國國會和特朗普總統目前對華的立場看，通過的可能性非常大。



美無權評判香港特區



從法案的背景和內容看，很容易得出幾個基本結論：第一，該法案公然為香港的暴徒壯膽，粗暴干涉中國內政；第二該法案明顯持雙重標準，且明顯罔顧事實、顛倒黑白；第三，該法案會進一步影響香港繁榮穩定，也損害了香港居民（包括美國在香港居民）和外國投資者（包括美國在香港投資者）的利益；第四，中央政府不僅要譴責，而且也應該出台反制措施。



法案規定：美國國務院應當每年向國會證明香港是否足夠自治以維持給予與中國內地不同的根據美國法律、美國與香港簽訂的協議、條約或安排所給予香港的待遇。問題是，香港的高度自治是由中華人民共和國中央人民政府授予的、由《基本法》明確規定的。香港是否高度自治，應該由香港大多數人來評判，而不是由美國政府依賴少數亂港分子來做出判斷，更不能任意顛倒黑白、無中生有，將香港依法處理暴力行為說成是中央打壓香港民主與自由，說成是中央破壞香港高度自治。香港是中國不可分割的一部分，是中華人民共和國的一個特別行政區；“一國兩制”意味著香港不能置“一國”以不顧，片面追求“兩制”；中央對香港既有全面管治權，又盡量顧及香港的高度自治，這是合理合法的。美國政府將香港與中國內地割裂，就是想通過製造“港獨”，並將“港獨”、“台獨”、“藏獨”、“疆獨”等勢力聯合起來，共同為中國崛起製造障礙，是不得人心的。



香港激進勢力和暴力分子肆意破壞公共秩序、毀壞公共設施、暴力襲擊警員，到處大搞打砸燒，所作所為已遠遠超出正常遊行集會的範疇，踐踏了道德底線，突破了法治底線，挑戰了“一國兩制”的原則底線。他們所謂的民主與自由，就是侵犯他人的民主與自由，他們要的高度自治就是“香港獨立”。相反，美國政府一再將警員為了維護香港的法治而採取適當的武力被說成是打壓民主與自由，這既是典型的“雙重標準”，又是罔顧事實和顛倒黑白。美國這種做法不是孤立的，是扮演所謂“國際警察”的一貫做法，許多地區和國家政府就是被美國這種抹黑、打壓而受到重創，這是有案可稽的。