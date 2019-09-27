特朗普“自信”警告：若我被彈劾股市就崩盤

特朗普推特 中評社北京9月27日電／美國眾議院民主黨人啟動彈劾總統調查不僅在美國政界掀起巨大風暴，也在經濟領域內令投資者感到恐慌。為此，特朗普26日發推警告：如果我被彈劾，股市將會崩盤。



據今日俄羅斯（RT）報道稱，美國眾議院24日宣布正式啟動對特朗普的彈劾調查，當地時間26日，特朗普在推特上發文警告：“如果他們真的這麼做了，市場就會崩盤。你們認為我們擁有歷史上最好的股市和經濟是因為運氣好嗎？它不是！”



RT稱，特朗普的這條推文是在回應一名記者此前關於股市下跌的帖子。



該名記者在推特上表示，在眾議院議長佩洛西宣布正式啟動彈劾特朗普的調查後，美國股市跌至盤中低點。



RT報道稱，啟動彈劾總統調查的消息發布後一度打壓美國股市，致使道瓊斯工業平均指數下跌逾142點，跌幅約0.5%，標準普爾500指數及納斯達克綜合指數跌幅分別為0.8%和1.46%。



據報道，儘管特朗普聲稱，沒有他股市就不會繁榮。但分析人士表示，彈劾調查的啟動可能會觸發股市新一輪反彈，而這正如20年前克林頓時代所發生的情形一樣。



1998年，民主黨籍總統比爾•克林頓面臨彈劾危機。因被控在與白宮實習生莫妮卡•萊溫斯基的緋聞案中作偽證、妨礙司法，眾議院對克林頓發起彈劾動議。不過，參院最終投票否決了這兩項條款，彈劾也因此失敗。



路透社稱，1998年克林頓遭彈劾，華爾街最初出現波動，但還是經受住了衝擊。彈劾克林頓的文書在當年10月8日提交至眾議院，在此之前的11個交易日，標普500指數暴跌10%。但到10月21日，該指數扳回全部跌幅，而且1998年的剩餘時間仍維持漲勢，當年收高27%。



（來源：環球網）