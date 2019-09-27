提防彈劾成為美股黑天鵝

中評社北京9月27日電／ 美國眾議院民主黨議員正式展開彈劾總統特朗普的程序，雖然按目前的形勢來看，彈劾議案通過的機會不大，但相信事件將會進一步發酵，令目前正回軟的美國經濟雪上加霜。



美國昨日公布次季經濟增長率的最後修訂，美國經濟的弱勢在短期內將會持續，尤其是正當中美貿易糾紛還未有解決的眉目，以及全球地緣政治危機再度惡化之際，美國政壇突然鬧出彈劾特朗普的風波，正走下坡的經濟便只會更差。



美國歷史上並未有總統真正遭彈劾，最接近的例子只是1974年尼克松的水門事件，和1998年克林頓的白宮實習生性醜聞案，在兩次事件中，總統最終都成功逃過遭彈劾的厄運。然而，在彈劾過程中，美國股市仍不免要下跌，例如由1973年10月底國會展開彈劾尼克松，至最終他辭職期間，道指這段時期共大跌了一成八。而在1998年8月市場因憂慮克林頓最終將因為誠信問題而遭彈劾後，道指在一個月內大跌了逾一成。



相信今次亦不會例外，雖然彈劾議案最終或有望在民主黨掌控的眾議院通過，但由共和黨把持的參議院，被否決的機會亦非常大，但相信事件對美國股市造成的影響未必比前兩次小，特別是克林頓時代的美國，經濟增長雖然異常強勁，財政預算的盈餘亦大幅增加，不過，美股亦要大跌。但如今全球經濟疲弱、中美貿易糾紛一直未有紓解跡象，再加上中東地緣政治局勢日益險惡，現正身處歷史高位附近的道指，將更有可能借勢作出重大調整。



股市除了蘊藏美國家庭的大量財富外，亦是美國企業信心、投資意向，和消費者購物情緒的一大指標，股市一旦下跌，經濟活動亦會跟著收縮。假如特朗普彈劾的事件禍及美股，美國經濟亦將會因此而受到拖累，令明年衰退的危機又再加劇。



（來源：大公網）