韓後院失火？傳綠陸軍正蠶食韓雲林老巢

雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀。（中評社 資料照） 中評社台北9月27日電／國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近日民調下滑，卻傳出蔡英文此時南下訪雲林北港朝天宮的消息，朝天宮董事長蔡咏鍀向來被視為前雲林縣長張榮味人馬。根據台媒報道，蔡英文此舉代表民進黨已開始在布局雲林，雲林又被外界視為韓國瑜的後院，這表示民進黨的陸軍已經動起來，開始慢慢進攻韓國瑜的雲林老巢。



根據《上報》報道，蔡英文訪北港朝天宮時，其董事長蔡咏鍀全程陪伴。蔡咏鍀一向被外界視為是張榮味人馬，在去年九合一大選也是力挺雲林縣長張麗善。蔡咏鍀和韓國瑜過去同為張榮味人馬，兩人理應熟識，但在韓國瑜成為國民黨2020參選人後，蔡咏鍀的態度似乎和張家不同調，據悉，韓一直希望能和蔡咏鍀會面、爭取支持，但卻始終不得其門而入。



根據報道，雲林地方知情人士說，“立法院”前院長王金平之前的參與2020大選連署，單單蔡咏鍀就幫王金平連署超過10萬份；蔡咏鍀21日還邀請蔡英文出席“2019WPDS盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽”開幕式，當天下午更邀王金平共襄盛舉，對蔡英文和王金平均極禮遇，但就是不見韓國瑜。



另外，政論節目主持人劉寶傑也在其主持的《關鍵時刻》評論分析，民進黨空軍到現在都還沒真正對韓國瑜真正出手，不過民進黨的陸軍已經開始動起來。譬如本來跟民進黨關係緊張的北港朝天宮，蔡英文都可進去參訪，蔡咏鍀全程配合，另外就是蔡英文和農田水利會關係緊張，但現在蔡英文也一個一個開始收編。



資深媒體人康仁俊也補充表示，和綠營關係良好的桃園農田水利會會長黃金春，在今年2月因農田水利會官派問題，和民進黨槓上，雙方關係降至冰點。但在9月份時，黃金春卻在一場活動上，說雖然對民進黨有諸多不滿，但2020還是要支持蔡英文連任。細究其因，乃是蔡英文在初選底定後，開始針對她之前執政失利的地方，一步一步慢慢清理戰場。

