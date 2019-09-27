津巴布韋前總統穆加貝遺體將在家鄉安葬　

中評社北京9月27日電／津巴布韋政府26日表示，前總統羅伯特·穆加貝的遺體將被安葬於他的家鄉，而非之前確定的國家英雄墓。



津政府在當天下午發布的一份聲明中說，穆加貝的家人向政府表示，希望將穆加貝的遺體安葬於其家鄉西馬紹納蘭省的茲溫巴。津政府將尊重穆加貝家人的意願，並為穆加貝的安葬儀式提供必要的幫助。



此前，津總統埃默森·姆南加古瓦曾向媒體表示，經政府與穆加貝親屬協商，穆加貝的遺體將被安葬在位於哈拉雷的國家英雄墓的一座專屬陵墓中。此後，因這座陵墓尚未完工，姆南加古瓦又宣布將推遲舉行穆加貝遺體下葬儀式。



穆加貝本月6日在新加坡一家醫院去世，享年95歲。津巴布韋政府當天授予穆加貝“國家英雄”稱號，並宣布津巴布韋進入全國哀悼期，直至穆加貝葬禮日。11日，穆加貝遺體被運回哈拉雷。14日，津政府在位於哈拉雷的國家體育場為穆加貝舉行規模盛大的國葬。



穆加貝生於1924年，是非洲民族解放運動先驅。從20世紀50年代開始，他就投身津巴布韋的獨立鬥爭事業。1980年，津巴布韋獨立，穆加貝當選總理。1987年津巴布韋改行總統制後，穆加貝一直擔任總統。2017年11月，穆加貝辭去總統職務。



（來源：新華網）