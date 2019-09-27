中國造無人機成提升公共安全的利器　

中評社北京9月27日電／“這些無人機在各種場景下都表現穩定，飛行精准，采集精確。”法國無人機公司阿特利亞的伯努瓦·吉約興奮地向記者講述中國製造的無人機如何穿梭於熊熊烈火中的巴黎聖母院，在千鈞一發之際為救援和重建采集數據。



這家法國公司在6天內使用3架大疆無人機拍攝了教堂內外拱頂和地面瓦礫的圖像，並用拍攝的數萬張圖片構建3D模型，幫助調查者和建築師在展開重建前了解這座有850多年歷史的古老建築在火災中受到的損失。



巴黎聖母院公關主任安德烈·菲諾說：“看到這些無人機快速盤旋在事故地點，我意識到它們不僅是用於電視製作的小玩意，還可以用來拯救巴黎聖母院，還能拯救生命。”



這是中國無人機製造企業大疆創新的合作夥伴和終端用戶24日到26日在洛杉磯舉辦的2019年大疆創新AirWorks大會上分享的眾多行業故事之一。這場由約700名行業人士參加的會議反映了蓬勃發展的無人機經濟正在形成一套生態系統，其中大疆創新的表現最為搶眼。根據無人機研究企業“天空邏輯”研究公司的數據，美國和加拿大使用的無人機有近80%來自大疆創新。



總部位於俄勒岡州的熱成像攝像頭製造商菲力爾公司在大會上發布了首款基於大疆無人機的多氣體探測器，可幫助救援人員定位和確認化學氣體危害。菲力爾全球業務發展主任克里斯·拜因特說：“大疆創新用最經濟的價格提供最出色的技術，我們因此選擇了這種廣受歡迎的無人機構架。”



美國微軟公司、殼牌、美國華盛頓州路警、洛杉磯消防局等大疆合作夥伴和用戶也來到大會現場，展示他們如何借助無人機技術改變行業的運行方式。



大疆創新北美副總裁馬里奧·雷貝洛對新華社記者說，大疆無人機產品提供了附加價值，降低了企業成本，並在公共安全領域得到廣泛應用。

