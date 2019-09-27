兩棲攻擊艦補海軍短板

中評社北京9月27日電／ 由於戰域和軍種的特殊性，歷次國慶閱兵，作為海軍主力的艦艇部隊都無緣受閱。但這絕不意味著軍艦要缺席這一盛會。在第一艘國產航母即將服役前夕，第一艘國產兩棲攻擊艦下水。兩大重器交相輝映，是海軍給國慶70周年的超級獻禮。



近幾年來，中國武器裝備更新換代速度空前加快。其中一大突出特點，是重視作戰體系的完善。就以此次即將亮相國慶閱兵的裝備為例，射程達400公里的16式箱式遠程火箭炮，彌補了陸軍炮兵大口徑火炮與地面導彈之間的空白地帶。直－20中型運輸機的服役，則填充了直－9輕型直升機與直－8重型運輸機之間的短板。



而兩棲攻擊艦，則對海軍作戰體系帶來質的飛躍。就噸位而言，075型兩棲攻擊艦，在作戰艦艇中僅次於航空母艦，甚至有“輕型航母”之稱，填補了航母與船塢登陸艦之間的作戰空白，兼具了二者的功能特性。一方面，兩棲攻擊艦甲板可起降直升機和垂直起降戰鬥機；另一方面，其塢艙則可存放登陸艇、氣墊船、兩棲戰車。因而，能夠同時在空中、水上高效投送兩棲登陸作戰力量。



與登陸艦相比，兩棲攻擊艦重在加強空中作戰力量，極大提升海軍兩棲攻擊編隊的戰力，未來作為兩棲作戰群的核心，運籌執行超視距立體登陸作戰。當然，兩棲攻擊艦與登陸艦不是取代的關係。075兩棲攻擊艦可與071型船塢登陸艦、072型坦克登陸艦等共同編組配合，進行集群式對岸打擊。擁有075型兩棲登陸艦，意味著中國海軍在兩棲作戰方面，已躋身世界第一陣營。



更需要注意的是，武器裝備的體系化建設超越軍種，而是總體推進。兩棲攻擊艦主要作戰優勢體現在空中力量，艦載航空能力是衡量兩棲攻擊艦的重要指標。而直－20能夠為陸海空各軍種提供多用途空中平台，可改裝為反潛、反艦等海軍艦載機型，配屬兩棲登陸艦，執行運輸、攻擊任務。海軍目前大力發展海軍陸戰隊，兩棲登陸艦搭載直－20，為其提供堅實的武器支撐。



（來源：大公網）