郭辦：郭台銘過去一年半與宋楚瑜沒有接觸

郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月27日電（記者 洪德諭）針對傳出鴻海創辦人郭台銘將找親民黨談2020大選門票的傳聞，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪時表示，郭台銘人生劇本完全沒有這方面的規劃，未來是否可能與親民黨合作？蔡沁瑜則說，郭參選一定是獨立參選，沒有這方面的考量。



針對郭台銘在登記成為被連署人倒數第二天宣布不參與連署選2020大選炒得沸沸揚揚，蔡沁瑜與北市府顧問蔡壁如27日一同召開記者會說明始末，對於台媒《上報》報道，郭台銘下周將拍板是否與握有2020大選“門票”的親民黨合作，藉此投入大選，蔡沁瑜會後受訪提出上述看法。



對於這項傳聞，蔡沁瑜嚴肅地表示，這是完全沒有事情，不知道是哪裡出來的傳聞，放出這樣的消息出來其心可議，想造成什麼樣效果或是達到甚麼目的完全不得而知，郭台銘人生劇本完全沒有這方面的規劃。



媒體追問郭是否會與親民黨合作，蔡沁瑜則重申，郭參選一定是獨立參選，不參選就沒有這方面的考量 。



在前“立法院長”王金平爭取這張門票之際，台北市長柯文哲則因找親民黨北市議員黃珊珊接任副市長，由於事前未告知親民黨主席宋楚瑜使得柯與橘營關係緊張，在郭與柯、王關係密切下，是否陷入尷尬局面，蔡沁瑜說郭台銘在過去一年半來都沒有跟宋楚瑜有接觸，對於郭在這三人之間要扮演什麼樣的角色，沒有這方面考量，也沒有自己去尋求定位。



至於郭與王之間的關係，蔡沁瑜強調，目前跟王金平方面還是維持相當順暢的溝通，由於都是郭直接對上王，到底談了什麼幕僚不是很清楚。