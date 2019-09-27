中國－拉共體“四駕馬車”外長第七次對話

中評社北京9月27日電／當地時間9月26日，國務委員兼外長王毅在紐約聯合國總部主持中國－拉共體“四駕馬車”外長第七次對話。拉共體現任輪值主席國玻利維亞外長帕裡、前任輪值主席國薩爾瓦多外長代表阿蘭達、候任輪值主席國墨西哥外長埃布拉德和加勒比共同體現任輪值主席國聖盧西亞外交部長弗勒德－博布倫，以及多米尼加外長巴爾巴斯、尼加拉瓜總統府國家政策部長奧奎斯特等拉共體成員國代表參加。



與會外長首先共同觀看了中方製作的回顧中拉論壇成立5周年發展歷程紀念視頻。



王毅表示，中拉論壇成立5年來，機制建設有序推進，各領域合作成果豐碩。當前國際形勢下，中拉同為發展中國家，在維護國際公平正義，捍衛自由貿易、倡導多邊主義方面有廣泛共同利益，理應加強協調配合，促進對話交流，成為推動世界和平與發展的生力軍。中方將始終同拉美和加勒比國家一道，在平等相待、互利共贏基礎上相互照顧對方核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治體制和發展道路，秉持共商共建共享理念，推動共建“一帶一路”，實現共同發展。中拉合作是雙方自主自願的選擇，中國在拉美沒有任何地緣政治考慮，願在尊重地區國家意願基礎上探討開展三方合作、多方合作，共同做大利益蛋糕，實現多贏、共贏。



王毅說，下階段，中方願同拉方做好四方面工作，推動中拉整體合作進一步向前發展：



第一，高質量共建“一帶一路”。中國在大數據、人工智能、5G等高新技術領域具有競爭優勢，中拉可在“一帶一路”框架下，重點推進“網上絲路”、“數字絲路”合作。



第二，拓展新興領域合作。提升人民生活質量是中拉雙方共同政策取向，也將成為下一步合作的新增長點。中方在精准脫貧、污染防治等方面積累了豐富經驗，願同拉方分享。中方願同拉方共同落實好中拉論壇第二屆部長級會議通過的共同行動計劃，為雙方人民帶來更大福祉。



第三，加強多邊團結協作。中方支持拉美國家辦好今年金磚國家領導人會晤、亞太經合組織領導人非正式會晤、聯合國氣候變化會議，希望以中拉論壇為平台，同拉方共同發出積極信號，支持多邊貿易機制，維護中拉及廣大發展中國家共同利益和發展空間。



第四，完善論壇機制建設。中方願同拉方保持密切溝通協調，適時啟動2021年在華舉辦中拉論壇第三屆部長級會議籌備工作，辦好第五屆中拉智庫論壇和第十三屆中拉企業家高峰會，推動中拉論壇網絡秘書處早日正式上線。中方願同拉方共同克服前進路上的干擾，不斷加強中拉論壇建設，推動中拉整體合作不斷向前發展。



與會拉共體外長祝賀中華人民共和國成立70周年，積極評價並高度讚賞5年來拉中各領域合作取得的積極進展。表示，中國是拉美國家的重要戰略夥伴，中國在拉美的存在是積極的存在，拉中合作特別是共建“一帶一路”有力促進了拉美國家發展，增進了拉美人民的福祉。面對當前國際形勢，拉方願同中方進一步溝通協作，共同捍衛多邊主義和國際秩序，共同努力將拉中關係提升至新水平。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。



（來源：人民網）