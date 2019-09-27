數字經濟正在打破“胡煥庸線”

中評社北京9月27日電／在中國的版圖上，有一條影響深遠的“胡煥庸線”，這條線最初由我國著名地理學家胡煥庸（1901－1998）先生在1935年提出，連接黑龍江省黑河市與雲南省騰沖市，線以西56.3%的領土面積僅養育了5.6%的人口，地廣人稀的現實困難使得這一大片區域經濟發展水平長期落後。令人期待的是，現在一系列統計數字顯示，數字經濟的發展正在以其獨特優勢推動“胡煥庸線”東西部地區實現平衡發展。



數字經濟正在以三種公平和三種追趕持續推動著這一進程：



三種公平是指由於數字技術的超地理特性，為西部地區提供了更為公平的發展機遇與紅利分享，讓技術與服務更深更遠更加公平地觸達。



首先，創業公平：電商網絡為西部地區分享經濟發展機遇創造了條件，2013年至2018年期間，“胡煥庸線”東西部兩側電商數量比值，差距縮小了28%。相較於傳統經濟，中西部地區發展數字經濟可以揚長避短。



其次，機會公平：移動支付為代表的數字金融為東西部地區帶來同質的金融服務。據北京大學數字普惠金融指數（下簡稱“普惠指數”），2011年至2018年，衡量活躍賬戶占當地人口比例的覆蓋廣度指數，東西部比值下降了26%。越來越多的西部地區老百姓擁有了數字金融賬戶，擁有了與一線城市用戶接受類似服務的機會。



最後，紅利公平：日益便捷的快遞服務為西部地區共享新經濟紅利創造了條件。來自菜鳥網絡的數據顯示，2014年至2018年，東西部物流運送時長差距縮小了9.25%。同時，更多的西部城鄉接通了快遞，發展的紅利有更多的機會被西部地區“在家門口”共享。



三項追趕則是指，在人口與經濟總量仍集中在東部區域的現狀下，數字技術推動西部地區更快的發展，追趕東部的腳步，實現平衡共進。



首先，場景追趕：“碼商”是指使用二維碼完成收款的商戶，自2017年“碼商”發軔，僅僅一年時間，商戶數的東西部差異就下降了25%。長期以來，線下微型商戶（商鋪）與大中型企業在獲客、經營、融資、產品結構調整等方面差距巨大，數字技術帶來的後續服務將緩解這些差距。



其次，服務追趕：數字金融使用深度東西部差距趨於縮小。根據以“人均使用次數”與“人均使用金額”為主要衡量的普惠指數深度指數，在2011－2018年期間，數字金融的使用深度的東西部差異也大幅下降了23%。數字金融使用深度的東西部差異縮小，意味著西部地區居民對數字金融的使用強度，正在追趕東部地區。



最後，助力追趕：數字金融對實體經濟的支持作用，在中西部地區表現更加明顯。數字金融價值不僅僅限於其本身帶來的便捷，還在於其對實體經濟的扶持作用。一系列學者基於普惠指數的研究表明，數字金融的發展對於居民消費、創業創新與農民進行經營活動，有著積極的促進作用。



需要說明的是，數字經濟作為一種近十年蓬勃發展、方興未艾的新業態，只是東西部平衡發展推力的一部分，實現東西部地區平衡發展還需要各方面的合力。從宏觀角度而言，國家政策投入、經濟扶持是西部得以快速發展的決定性因素；同時，改革開放以來的經濟快速增長，為東西部協調發展提供了充足的動力與現實需求；最後，數字技術等高新技術的發展使得跨越地理條件限制發展成為可能。



當然，從人口分布與經濟總量上看，“胡煥庸線”在短時間內也不可能被完全打破。但是數字經濟的迅速發展，為解決這個橫亘中國80餘年的經典問題帶來了新的曙光，如何正確地運用這一尚年輕的發展工具，更好地解決東西部平衡發展問題，需要我們的不斷求索與持續努力。



（來源：環球時報）