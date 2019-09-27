沙特遇襲　美國計劃增兵一套愛國者及200美軍

《紐約時報》報道截圖 中評社北京9月27日電／據《紐約時報》消息，美國國防部26日宣布，計劃向沙特增派200名美軍，並部署一套“愛國者”防空導彈系統及4部“哨兵”雷達，以提升其防禦能力。



26日，五角大樓發言人喬納森·霍夫曼在聲明說，這一次的軍事部署“將加強沙特對重要軍事和民用基礎設施的防空和導彈防禦能力。”五角大樓還希望，英法德等歐洲國家也能派兵支援沙特，以此威懾伊朗。此前，英法德三國於23日發表了聯合聲明，指責伊朗應為沙特石油設施遇襲事件負責。



對於本次軍事部署的規模，《紐約時報》介紹，除200名美軍外，新的部署還包括一套“愛國者”防空導彈系統，其他設備則有能夠追蹤無人機與巡航導彈的4部“哨兵”雷達。



霍夫曼在聲明中表示，“最重要的是，我們要意識到這些舉動表明了我們對維護中東區域夥伴安全和穩定的承諾”。



此外，聲明補充說，美國防長埃斯珀還額外準備了兩套“愛國者”導彈系統，以及一套更先進的地對空導彈系統，這些裝備隨時待命，以備需要在沙特進行額外防禦部署時使用。



《紐約時報》認為，與沙特石油設施遇襲後美國官員發表的一些激烈言論相比，這次對沙特小規模的軍事部署顯得不溫不火。儘管美方一再強調未來不會排除對伊朗進行軍事打擊，但增加部署計劃佐證了特朗普目前滿足於防禦而非進攻性質的軍事部署。



報道稱，目前尚不清楚新增軍力來自中東的美軍基地還是從美國本土抽調。



9月14日沙特石油設施遇襲以來，伊朗方面雖極力否認，但美國與沙特仍將矛頭直指伊朗。美國總統特朗普20日決定暫時不會對伊朗採取軍事行動，但同意為沙特及區內盟友增強防禦能力。截至目前，美國已向沙特派遣超過500名美軍，這些美軍屬於6月阿曼灣油輪遇襲及美國無人機被擊落事件後派遣到該地區的2000人特遣部隊的一部分。



（來源：環球網）