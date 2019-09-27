俄軍事專家赴委內瑞拉維護軍備

中評社北京9月27日電／俄羅斯媒體25日報道，一組俄羅斯軍事專家近日抵達委內瑞拉首都加拉加斯，執行軍事裝備維護任務。



俄羅斯國際文傳電訊社報道，兩架俄羅斯飛機近期抵達委內瑞拉。一名消息人士說，俄方派遣軍事專家是為維護俄向委出售的軍事裝備。不清楚抵委軍事專家的人數。



路透社記者25日說，看到加拉加斯郊外的邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國際機場停放著一架俄羅斯空軍飛機。



追蹤全球航班飛行狀況的專業網站“24小時飛行雷達”（Flightradar 24）信息顯示，那架飛機20日飛離俄羅斯首都莫斯科。



俄羅斯總統弗拉基米爾·普京25日在莫斯科會見到訪的委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅，表達對馬杜羅政府的支持，同時敦促對方與委反對派對話。



俄羅斯今年3月向委內瑞拉派遣兩架大型飛機，搭載軍方人員和裝備，以履行兩國簽署的軍事協議。



馬杜羅去年5月贏得連任，今年1月就職。反對派不承認選舉結果，反對派要員、議會主席胡安·瓜伊多1月23日自行宣布就任“臨時總統”，獲得美國等國家承認，俄羅斯繼續支持馬杜羅政府。國際社會呼籲以外交和政治手段化解委政治危機。



馬杜羅上次訪俄是去年12月。他當時與普京會晤，獲得俄方60億美元投資、60萬噸糧食供應和武器維修保障支持。



（來源：新華社）