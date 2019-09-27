挽救伊核協議　哈梅內伊“不看好”歐洲

中評社北京9月27日電／伊朗最高領袖大阿亞圖拉阿里·哈梅內伊26日說，歐洲國家不大可能幫助伊朗應對美國制裁，伊朗在這方面“別抱希望”。



哈梅內伊官方網站援引他的話說，儘管歐洲國家作出過承諾，但它們實際上遵循美方制裁，沒有採取任何行動，今後也不大可能為伊朗做任何事，因而伊朗“應當放棄對歐洲國家抱有希望”。



伊朗與伊朗核問題六國2015年達成協議，美國去年5月退出這一協議並恢復和強化對伊制裁，試圖借助極限施壓迫使伊方重返談判桌，施壓手段包括試圖“封殺”伊朗原油出口。美方近期加強在海灣的軍事部署，伊方放棄執行協議部分條款，加上雙方就近期沙特阿拉伯石油設施遇襲事件各執一詞，地區形勢持續緊張。



作為伊核協議歐洲簽署國，英國、法國和德國試圖挽救協議。



以繞過美國主導的金融體系、規避美方制裁為目標，英、法、德今年初宣布設立“貿易往來支持工具”（INSTEX）結算機制，尋求與伊朗以物易物，經由歐洲本土出口商和進口商之間的軋差，避免直接資金轉移，從而讓歐洲聯盟成員國和伊朗繞開美國制裁，仍能繼續貿易。只是，這一特殊貿易結算機制迄今沒有開始運行。



伊朗先前多次對歐洲維護伊核協議的實際進展表達不滿，稱除非歐洲在保護伊朗經濟免受美方制裁影響方面做得更多，否則伊方將採取措施突破更多協議限制。



哈梅內伊說，不應該信任那些“以美國和一些歐洲國家為首、對伊朗抱有敵意的國家”，“因為它們公開敵視伊朗民眾”。



“互動和談判之路向所有國家開放，美國和以色列除外。”哈梅內伊說。



美國總統唐納德·特朗普24日在第74屆聯合國大會發表演說時再次施壓伊朗，稱“除非伊朗改變威脅行為”，否則美國將持續對伊朗極限施壓；伊朗總統哈桑·魯哈尼25日在聯大重申，伊朗拒絕在美國制裁壓力下與美方談判。



（來源：新華社）

