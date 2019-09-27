日本多措並舉減輕“痛稅感”

中評社北京9月27日電／ 從今年10月1日開始，日本消費稅將從8%提升至10%。為減少增稅對市民生活以及經濟增速的影響，日本政府採取了“輕減稅率”制度、購物返點制度、購車購房優惠等措施，以最大限度減輕民眾的“痛稅感”和增稅對國民經濟的打擊。



2014年4月份，日本消費稅從5%增至8%時，增稅前的一個季度由於民眾突擊消費帶動GDP增長了0.9%，但增稅後的第一個季度GDP下降了1.8%，而且長時間抑制消費近3年後，社會消費才恢復到增稅前水平。此次，日本政府為減少增稅對經濟的打擊，借鑒歐美國家“輕減稅率”等經驗，採取了多種應對措施。



日本首相安倍晉三稱，政府的應對金額甚至超過增稅金額。據測算，消費稅增加2個點後稅收增加約6.3萬億日元，但政府的增稅對策費用達6.6萬億日元，包括“輕減稅率”補助1.1萬億日元，電子結算和返點補助2萬億日元，購房貸款補助3000億日元等。



“輕減稅率”是一項長期政策，規定對食品類家庭生活必需品維持原有8%稅率，對一般社會消費及在外餐飲則按10%徵稅。不過，如何辨別家庭食品成了日本商家最需要動腦筋的地方。例如，購買蔬菜、大米、魚肉及佐料自然是家庭食品，適用8%低稅率。如果購買漢堡包、盒飯等食品，同樣的商品需要根據不同食用地點區分不同稅率：購買時聲明這些食品拿回家食用，按“輕減稅率”處理；如果在店裡食用則屬於在外餐飲，不可享受“輕減稅率”。因此，一些商場超市和便利店將在餐桌上明確標注，“購買的‘輕減稅率’食品不得在此食用”，店員還增加了一項督導檢查任務，否則商家將涉嫌違法。



為了減輕民眾的“痛稅感”，同時促進電子支付等無現金結算的普及，作為過渡措施，日本政府將從10月1日開始對在中小商店使用信用卡電子支付結算實行最多5%的返點計劃，一直持續到明年6月底。實施返點計劃的商店需向日本經濟產業省提出申請，相關設備投資也將獲得政府補助。截至9月5日，已有58萬家店鋪提出申請，日本全國中小店鋪約有200萬家，政府正在動員更多店鋪參與此項活動。



汽車銷售是受增稅影響較大的行業，此次日本政府提出在消費稅增稅的同時，從10月1日開始降低車船稅負擔，將汽車購置稅改為環境稅，並啟用環境性能優惠制度，汽車能效越高稅率越低，氫能源汽車、純電動汽車免交環境稅。此舉將使用戶負擔的稅率減少一個百分點。



此外，作為技術過渡措施，政府還規定提前購買的月票、門票、旅遊開支以及提前簽訂合同的房屋建築裝修、運輸等勞務合同，10月1日之後使用和履約仍按原稅率處理。日本國稅廳和商工會所專門印刷宣傳册，並在網站播發了優惠稅制的詳細說明。



即便如此，在增稅之前，商家還是開始了促銷大戰。高島屋、西武、永旺等百貨公司提前投放了過冬衣物用品，一些家具店開始降價促銷，藥妝店對化妝品、日用百貨根據購買量擴大優惠幅度。麒麟等啤酒廠家9月份產量增長了20%。這些促銷戰術確實奏效，據一家大型電器連鎖店介紹，8月份以來電視機銷售量增加了一倍，洗衣機銷售量增加了50%，冰箱銷售量也增加了30%。



（來源：經濟日報）