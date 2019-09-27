王毅會見日本外相茂木敏充

當地時間9月26日，國務委員兼外長王毅在聯合國會見日本外相茂木敏充。（來源：人民網） 中評社北京9月27日電／當地時間9月26日，國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間會見日本外相茂木敏充。



王毅祝賀茂木出任日本外相。王毅說，今年6月習近平主席同安倍首相在二十國集團大阪峰會期間舉行會晤，兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。中方願同日方積極推動落實領導人共識，規劃和運籌好下階段高層往來，克服困難，排除干擾，確保兩國關係沿著正確軌道持續穩步向前發展。



王毅表示，近年來中日關係內涵不斷延伸，戰略價值日益凸顯。希望雙方切實恪守中日四個政治文件確定的各項原則，建設性處理矛盾分歧，不斷夯實兩國關係政治基礎，持續開辟新的合作前景。中日作為世界兩大經濟體和兩大鄰居，不僅應把雙邊關係維護好、發展好，也應共同反對保護主義和單邊主義，維護多邊主義和自由貿易，為地區和世界和平與繁榮注入更多正能量。雙方應共同推動年內結束區域全面經濟夥伴關係協定談判，加緊打造高水平的中日韓自貿協定。



茂木敏充祝賀新中國成立70周年。表示，日中是永遠的鄰邦，雙方應取長補短，相互學習借鑒。日中兩國對地區和平穩定肩負重要責任，雙方應超越矛盾分歧，發展契合新時代需要的友好關係。日方希望同中方密切高層互訪，推進創新合作，深化人文交流，積極開展第三方市場合作。日方願為推動年內結束RCEP談判作出積極努力。



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