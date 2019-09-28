藍議員劉安祺：韓蓄勢待發十月中下旬反攻

劉安祺。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月28日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員劉安祺接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜雖然民調大幅落後，但是估計十月中下旬，會有第一波反攻計劃，聲勢不斷捲上去，他非常看好國民黨選情，“愈喊愈團結”。他研判，等到高雄市議會結束就會開始大戰，韓在自己高雄選票也不會太差。



劉安祺，曾任第11、12屆中壢市市民代表、國際獅子會2009-2010會長聯誼會主席、國際獅子會2016-2017二十一分區主席，2018年首次參選，當選中壢區市議員。



中評社問，目前多家媒體公布民調數字，連旺旺中時都指出，蔡英文以39.1%支持度領先韓國瑜的25.4%，差距達13.7%，韓還有機會打敗蔡嗎？該怎樣調整選戰策略。



劉安祺指出，任何選舉的人都知道，民調可以參考，不能全信。重點是，韓的人氣真的沒話說，光韓與蔡在地方跑行程，人潮天壤之別，當然現在不斷被“黑韓”，其實都是在累積反擊能量，第一波反攻時間應該在十月中下旬，現在韓陣營可以用四個字來形容，就是“蓄勢待發”。



被問到，為何是十月中下旬，是否跟韓國瑜訪美回來掀起新韓流有關？上次韓宣布參選2020，也是等到美國演講結束，返抵桃園機場，韓流開始擋不住？



劉安祺坦言，他不清楚韓訪美可能伴隨的選舉效應，但是清楚知道，十月中下旬會提出新的議題與論述，目前仍由“國政”團張善政來主導，等到更多力量資源整合完畢，就會看到第一波的反攻。



他也分享，住在海外不少朋友都打電話想捐款給韓國瑜，相信這次大選是國民黨募款金額最多一次，或許不是大額捐款，而是一筆一筆的小額政治獻金，就能匯集力量。

