吳非：俄羅斯外宣是如何在美國立足的

中評社北京9月27日電／在當前西方媒體掌握話語權優勢的背景下，非西方國家在世界輿論場中如何更有效地發聲，更好地傳達自己的意見是個重要命題。在這方面，俄羅斯進行了卓有成效的實踐，以今日俄羅斯電視台為代表的媒體積累了不少經驗。



組織架構靈活多變



2005年俄羅斯政府撥款3300萬美元成立了全俄首家數字化電視網“今日俄羅斯”（英文名稱Russia Today，簡稱RT），意在呈現一個“毫無偏見的俄羅斯圖景”，以期與美國有線電視新聞網、英國廣播公司等全球電視巨頭抗衡。



RT 擁有英語、俄語、西班牙語和阿拉伯語頻道。在英語播報中，還單獨分設兩個頻道：RT International和RT America。前者在華盛頓，倫敦，巴黎，德里和以色列港口城市特拉維夫有分社；後者以華盛頓分社為基地，在紐約、邁阿密和洛杉磯設有演播室。



但是，從嚴格意義上來講，RT並沒有在美國落地。它只是與有限責任公司RT America成立了合資公司，而RT America自身只是一個公關性質的公司，節目的運作由另外一個公司RTTV studio來操作。比如之前離開CNN的著名主持人拉里·金2013年在RT開設兩個節目：Larry King Now和Politicking With Larry King，但拉里·金本身跟RTTV沒有隸屬關係，他只是將自己的兩個節目賣給了RTTV。



這種層層嵌套的關係給RT帶來很多好處，一方面淡化外宣形象，為RT提供了更多、更豐富的節目來源；另一方面，還為其省去了很多當地的法律和監管麻煩。