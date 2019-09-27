韓長賦總結70年農業農村發展經驗和成就

中評社北京9月27日電／“70年農業農村發展有很多寶貴經驗，最根本的有兩條：一條是始終堅持黨對‘三農’工作的全面領導，保證‘三農’改革發展始終沿著正確方向前進；一條是始終堅持農民主體地位，尊重農民首創精神，保護調動農民的積極性創造性。”中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦在慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會上這樣總結了70年農業農村發展的寶貴經驗。



韓長賦表示，70年滄桑巨變，“三農”領域有很多事值得大書特書。重點有以下五大歷史性成就：



一是成功解決了14億中國人的吃飯問題。吃飽肚子是中國老百姓孜孜以求的夢想，但歷朝歷代都沒能圓上這個溫飽夢，只有在中國共產黨的領導下，才端穩了中國人的飯碗。1949年，我國糧食產量僅有2264億斤，70年里先後邁過11個千億斤台階，現在已連續4年穩定在1.3萬億斤以上，還有“油瓶子”“菜籃子”“果盤子”也是供應充足，我們用9%的耕地養活了近20%的人口，這是世界農業史上的奇跡，這也充分體現了中國特色社會主義制度的優越性。



二是基本消除了農村絕對貧困。改革開放初期農村貧困人口有7.7億，2018年底減少到1660萬，2020年即將全部脫貧。農村民生也發生翻天覆地的變化，扣除物價因素，農民人均可支配收入比1949年實際增長40倍，達到14617元，超過99%的建制村通了硬化路，新型農村合作醫療、農村社會養老保險、農村義務教育實現全覆蓋，農民有了更多獲得感和幸福感。



三是農業現代化有了質的飛躍。農業生產方式發生革命性變化，和過去相比已不可同日而語。農業科技進步貢獻率達到58.3%，良種實現全覆蓋，旱澇保收、高產穩產的高標準農田達到6.4億畝，糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%，可以說農民面朝黃土背朝天、人拉牛耕已經成為歷史，我國農業進入主要依靠科技裝備驅動的新階段。質量興農、綠色興農加快發展，農藥化肥使用量實現負增長，現在打農藥也從過去的肩扛手提變成了無人機作業。手機已經成為農民的新農具，農民坐在家里劃劃手機就能了解技術和市場信息，甚至可以控制澆水和施肥。



四是形成了一套中國特色的“三農”政策體系。改革開放以來，我們實行家庭聯產承包責任制，堅持多予少取放活方針，告別延續2600多年的“皇糧國稅”，建立農業補貼制度，土地承包期將再延長30年，推行“三權分置”改革，搭建起農業支持保護和農村改革發展穩定的制度框架，這些重要的制度性成果將長期起作用，也將長期堅持。



五是開啟了鄉村振興新篇章。黨的十九大提出實施鄉村振興戰略，這是我們解決溫飽、擺脫貧困後的又一歷史性任務，是新時代“三農”工作總抓手。兩年來，鄉村振興全面啟動，規劃體系、政策體系不斷完善，農村經濟、政治、文化、社會、生態和黨的建設在統籌推進。



（來源：新華網）