妙天語中評：和平統一　台灣前途在大陸

悟覺妙天分析兩岸關係。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃文杰）針對兩岸關係，“國會政黨聯盟”（簡稱：“國會黨”）主席悟覺妙天接受中評社訪問表示，他主張和平統一，兩岸“憲法”都是“一個中國”，大陸曾說可以平等協商，先維持現有兩岸政府，終結兩岸敵對，簽署和平協議，兩岸再看怎樣合作，從民間交流到政府交流，自然就統一。他也強調，台灣的前途在大陸。



悟覺妙天，1934年生，屏東縣潮州鎮人，國防管理學院畢業、中國文化大學政治系研究所研究，學禪超過36年，1999年成立“社團法人台灣禪宗佛教會”，2011年成立“財團法人釋迦牟尼佛救世基金會”，2015年1月27日參與民國黨創立，2018年10月18日創立“國會政黨聯盟”，擔任黨主席，民國黨於2019年1月25日併入，目前“國會黨”的黨員人數，估計超過30萬人，分布全台。



悟覺妙天9月26日下午在“國會政黨聯盟”台北中央黨部接受中評社專訪。



中評社問，“國會黨”的兩岸路線主張？



每月赴大陸講學的悟覺妙天說，台灣大部份人的祖先都是來自大陸，好比福建、廣東，可能在兩百年或三百年前，從大陸來台灣，應該認同一個中華民族，我們身上的血液，有我們祖宗的血液，真的不能否定，結果民進黨推動“去中國化”，包括教改都是這樣，根本是錯誤，否定我們祖先跟大陸的關係，等於是忘本，犯了很大的錯誤。



他問，台灣今天的經濟，為什麼這麼糟糕？台灣年輕人為什麼都沒有前途？問題出在歷屆領導人，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，對於大陸都帶有敵意。



悟覺妙天指出，雖然馬對大陸沒有敵意，只是跟大陸保持一定的距離，錯就錯在這個地方，這是馬的錯誤。台灣的前途就在大陸，知道為何台灣的貿易，沒辦法進入世界？就是兩岸關係沒有弄好、不能和平相處、相互合作，只要打開大陸的門戶，就可以進入世界的市場，



他認為，真的不知道為什麼民進黨不懂？憑良心講，從李登輝、陳水扁到蔡英文，這麼多年以來，如果要搞“台獨”，歷經這麼久，怎麼可能沒有辦法實現呢？“台獨”本來就是假議題，這是不可能的事情，有些人或許心想，搞“台獨”、抱美國大腿就好了，那就請美國趕快跟我們建交，事實上這是不可能，美國也擔心台灣搞“台獨”，會把美國拖下水，帶往中美大戰，這樣錯誤的意識形態，會把台灣帶向貧窮，甚至死路一條。



悟覺妙天認為，2020不能讓蔡英文繼續執政下去，否則沒完沒了，死路一條，呼籲大家醒一醒、不要老是被民進黨所迷惑，

