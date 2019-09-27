外匯儲備成為改革後盾

中評社北京9月27日電／外匯儲備作為一國經濟金融實力的標誌，建國70年來也經歷從短缺到快速增長，2014年達到3.99萬億美元高峰，並至今連續13年佔據全球最大外匯儲備國地位，與此同時，外匯儲備也常常充當影響人民幣匯率改革和貨幣政策的重要角色。



連續13年膺最大外匯儲備國



1994年匯率改革的一個目標就是“增加儲備”，當時採取官方匯率貶值、出口退稅、經常項目可兌換等措施支持製造業和出口部門快速發展，也使得經常賬戶順差不斷擴大，外匯儲備快速增加，從1993年的212億美元增加到2005年8，188億美元，2006年首次突破萬億美元。



2005年中國宣佈人民幣匯率不再盯住單一美元後，人民幣兌美元進入升值通道，中國不得不在外匯市場大量買入美元，以緩和人民幣升值，但同時向社會釋放大量人民幣流動性，央行又通過公開市場操作、提高準備金率等對沖。其間，中國外匯儲備從2005年7月的7，330億美元增加到2014年6月的3.99萬億美元高峰。



2015年央行改革中間價形成機制，引發人民幣匯率持續貶值，資本外流風險加大，央行不得不動用外匯儲備，入市干預穩定匯率，外匯儲備逐步降至3萬億元左右。到2017年資本外流減少，外匯干預逐步減少，外匯儲備開始小幅回升，至今仍保持3萬億元以上。



（來源：文匯網）



