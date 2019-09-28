妙天解盤第三勢力　王金平大聯盟搞不成

悟覺妙天分析台灣政治發展。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃文杰）針對台灣政局，“國會政黨聯盟”（簡稱：“國會黨”）主席悟覺妙天接受中評社訪問表示，他研判鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲應該不會參選2020，“郭柯合”目標還是放在衝5％的政黨票，2024不用拼連署直接參選。至於中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平想組大聯盟成功機率不高，他會勸王留在國民黨。



悟覺妙天，1934年生，屏東縣潮州鎮人，國防管理學院畢業、中國文化大學政治系研究所研究，學禪超過36年，1999年成立“社團法人台灣禪宗佛教會”，2011年成立“財團法人釋迦牟尼佛救世基金會”，2015年1月27日參與民國黨創立，2018年10月18日創立“國會政黨聯盟”，擔任黨主席，民國黨於2019年1月25日併入，目前“國會黨”的黨員人數，估計超過30萬人，分布全台。



悟覺妙天9月26日下午在“國會政黨聯盟”台北中央黨部接受中評社專訪。



中評社問，“國會政黨聯盟”與王金平倡議成立的“民主大聯盟”有關連？



悟覺妙天證實，郭台銘、柯文哲、王金平當初希望“郭柯王”結盟，他也有參與協調，問題是，柯P現在自己已成立政黨。柯文哲看起來很排斥王金平，只希望拉住郭台銘，藉由郭下去選2020，把柯與民眾黨的政黨票，一舉衝破5％，2024就不用靠連署，直接政黨推薦，他們打的算盤是這樣。



他說，上次徐欣瑩跟宋楚瑜搭檔，就知道我們有50萬選票的實力，如果再努力，衝到80萬票，甚至100萬票沒問題，自己就可以超越5％門檻，也不用靠王金平的大聯盟。



王金平執意參選到底，怎麼選到底？郭台銘不選了，怎麼辦？



悟覺妙天說，王只好跟親民黨宋楚瑜合作，由親民黨提名，拿到2020入場券，只是不見得可以談得攏，就算談攏也沒有用，不可能贏過蔡英文。



他解釋，雖然韓的“庶民語言”，很多人不喜歡，但這些是選舉語言，主要是站在勞動階級來講話，基層勞動人口有900萬人，韓國瑜要抓住這些人。



被問到，“國會政黨聯盟”2020大選會支持韓國瑜？



“目前看起來應該是”，他說。



悟覺妙天認為，國民黨支持韓也不要排斥他，打壓他，難道要等主席吳敦義出來選嗎？國民黨真的不能這樣亂，本來會贏，最後可能變輸。

