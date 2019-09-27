北京擬將垃圾分類修改為義務性條款

中評社北京9月27日電／8年前，北京市人大常委會制定了《北京市生活垃圾管理條例》，這是全國第一部生活垃圾管理方面的地方性法規。條例實施以來，在本市生活垃圾處置設施建設、垃圾源頭減量、健全分類投放、收集運輸處理體系等工作中發揮了重要作用。



今年8月，北京市人大常委會組織全市各級人大代表就修訂《北京市生活垃圾管理條例》到基層廣泛徵求群眾意見，即“萬名代表下基層、全民參與修條例”活動。



垃圾填埋場接近飽和



焚燒處理設施超負荷



北京是一個擁有2100多萬人口的超大城市。全市生活垃圾清運量從2012年的648萬噸增長到2018年的929萬噸，6年間增長了43.4%。全市生活垃圾填埋場每日填埋垃圾1.09萬噸，庫容接近飽和，垃圾焚燒處理設施長期超負荷運行。



由於廚餘垃圾中有機質含水量較高，如果不分類、隨意堆放或簡單填埋，會污染土壤、水源和空氣，危害人民的身體健康。混合垃圾在收集、運輸、處理過程中容易發酵，產生滲瀝液，污染環境。與日俱增的垃圾產生量，在侵占了大量的土地的同時極易形成二次污染。



據介紹，垃圾分類是一場生活方式的革命，也是實現城市治理體系和治理能力現代化的重要抓手。相關調查顯示，居民家庭丟棄的生活垃圾中，約20%至30%是可回收物、50%至60%是廚餘垃圾、10%至20%是其他垃圾，有害垃圾只有1%左右。遵循減量化、資源化、無害化原則，實施垃圾分類處理，引導人們形成綠色發展方式和生活方式，有利於節約資源，有利於提高可持續發展能力水平。

