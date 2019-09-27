前8個月中國工業企業實現利潤總額約4萬億元

中評社北京9月27日電／國家統計局27日發佈數據，1至8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額40163.5億元，同比下降1.7%，降幅與1至7月份持平。



新華社報道，統計顯示，1至8月份，在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額同比增加，13個行業減少。其中，電氣機械和器材製造業利潤總額同比增長15.8%，專用設備製造業增長13.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降31.3%，汽車製造業下降19%。



國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，汽車、電子、有色等主要行業利潤增長有所改善。1至8月份，汽車、電子行業利潤同比雖分別下降19%和2.7%，但降幅比1至7月份分別收窄4.2和3.6個百分點；有色行業利潤同比增長9.7%，增速比1至7月份加快3.7個百分點。



與此同時，裝備製造業、高技術製造業、戰略性新興產業利潤增長不同程度回暖。朱虹介紹，1至8月份，裝備製造業利潤同比下降0.7%，降幅比1至7月份收窄2.2個百分點；高技術製造業和戰略性新興產業利潤分別增長2.8%和3%，增速分別加快1.6和0.5個百分點。



數據還顯示，1至8月份，私營企業和小型企業利潤同比分別增長6.5%和10.3%。此外，資產負債率下降。8月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，同比降低0.5個百分點。



8月份當月，規模以上工業企業利潤總額同比下降2%，7月份為同比增長2.6%。



朱虹分析，8月份當月工業利潤同比小幅下降，主要受工業生產銷售增速放緩、工業品出廠價格降幅擴大以及超強颱風不利因素等多重影響。