法國立法整治時尚產業的大肆浪費

圖源網絡 中評社北京9月27日電／時尚產業光鮮亮麗，但也是出了名的浪費。由於各大品牌都竭力保持獨家經營性和排他性，因此全球每年只有1%的商品被回收，被銷毀和浪費掉的時裝則高達1億噸。



據英國《每日電訊報》網站9月26日報道，作為時尚產業的領頭羊，法國近日通過立法，禁止商家銷毀未出售的非食品類商品，其中就包括了化妝品和奢侈品。該項法律將於2021－2023年正式頒布，違反規定的個人和企業將分別面臨3000歐元（約合23358元人民幣）和15000歐元的罰款。



在此之前，法國已經出台了禁止超市銷毀未售出食品的法律，並要求超市將這些食品捐給慈善機構。此舉使法國的食品捐助量增加了30%。據悉，這次的新規將禁止銷毀的非售出商品類別擴展到了化妝品、服裝、鞋子、紡織品、電子產品、塑料製品等。



法國生態轉型部（ecological transition ministry）部長布魯妮·普瓦爾鬆表示，該項法律將有助於防止法國每年銷毀價值近10億歐元的未售出非食品類商品，其中僅被扔掉的衣服和鞋子的重量估計就相當於兩座埃菲爾鐵搭。



按照規定，除非未出售商品具有健康或安全威脅，否則生產商、進口商、分銷商和在線零售商必須對其進行再利用，或者捐給慈善機構。



不過，為了保護奢侈品牌的知識產權，法國政府曾承諾對這些品牌做出相應讓步。生態轉型部表示，能夠理解奢侈品牌不把未出售商品贈與他人的立場，但品牌必須尋找其他解決方法，比如以最低價賣給員工或在回收鏈中再利用。



（來源：中國日報網）

