走進唐山曹妃甸　感受臨港經濟創新發展

曹妃甸港（中評社 李娜攝） 中評社北京9月28日電（記者 李娜）9月27日，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織境外記者赴河北唐山市圍繞“壯麗70年，輝煌新唐山”主題參觀採訪。27日上午，境外記者一同從北京出發乘坐動車直接達到曹妃甸港站，來到位於河北省唐山市曹妃甸工業區。



曹妃甸港是大秦線等鐵路煤炭運輸的重要入海港。地處環渤海中心地帶，面朝東北亞，背靠三北，毗鄰京津，面積1943平方公里，常住人口30萬。這裡是京津冀協同發展、“一帶一路”國家戰略的交匯點，是打造河北新的增長極、建設“一港雙城”的核心承載區。



據介紹，經過十多年的開發建設，曹妃甸區累計完成投資6000多億元，其中產業投資4000多億元，連續6年躋身全國中小城市綜合實力百強區、最具投資潛力百強區，連續3年位列全國中小城市創新創業百強區。曹妃甸有海域面積近1000平方公里，水深岸陡、不凍不淤，為世界不可多見的“天然鑽石級港址”。規劃岸線長度126公里，可建泊位386個，已建成泊位94個，吞吐能力4.58億噸／年。



今年8月21日，京唐曹鐵路動車成功開通，一舉結束了京曹兩地沒有直達列車的歷史。曹妃甸片區未來將加快打造東北亞經濟合作引領區、臨港經濟創新示範區。

