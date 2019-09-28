一座工業博物館　現唐山百年工業文明之路

中國（唐山）工業博物館（中評社 李娜攝） 中評社北京9月28日電（記者 李娜）9月27日，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織境外記者赴河北唐山市圍繞“壯麗70年，輝煌新唐山”主題參觀採訪。先後參訪了曹妃甸港、南湖公園、工業博物館等地，了解唐山經濟社會發展情況。



在中國（唐山）工業博物館，境外記者通過博物館的展陳，以及跟隨講解人員詳細了解了唐山輝煌的近現代工業文明之路。



據介紹，唐山北依燕山，南臨渤海，中部有廣袤的平原，物產繁盛，資源豐富，孕育了李大釗、鄧培等諸多英雄豪傑，慷慨報國；吸引了唐廷樞、周學熙等諸多工業巨子，實現實業救國的夢想；造就了羅忠忱、茅以升等諸多有為才俊，為新中國的建設作出了偉大的貢獻。



博物館集展陳、旅遊等功能於一體符合博物館發展新趨勢的多元化主題博物館，主要展館“工業之路”文明館，詳細的展示了唐山近現代工業的發展。分別為“洋務運動、開灤煤礦、唐胥鐵路、啟新水泥、唐山電力、唐山陶瓷、唐山鋼鐵、工業影響”八大板塊。



文明館內的地台模型主要展示了唐山工業從1876年至2010年分為四個階段的重點工業發展歷程。體現了唐山這座百年工業重鎮，通過轉型升級走向了日新月異的發展之路。

